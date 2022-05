Les matchs :

Samedi 7 mai : Munster - Toulouse à 16h00 sur France 2 et beIN Sports 1

Samedi 7 mai : Leicester - Leinster à 18h30 sur beIN Sports Max 5

Samedi 7 mai : La Rochelle - Montpellier à 18h30 sur beIN Sports 1

Dimanche 8 mai : Racing 92 - Sale à 16h00 sur France 2 et beIN Sports 1

Les arbitres :

Munster - Toulouse : Luke Pearce (Angleterre), assisté de Christophe Ridley (Angleterre) et Jack Makepeace (Angleterre). Vidéo : Stuart Terheege (Angleterre).

Leicester - Leinster : Mathieu Raynal (France), assisté de Tual Trainini (France) et Thomas Charabas (France). Vidéo : Philippe Bonhoure (France).

La Rochelle - Montpellier : Karl Dickson (Angleterre), assisté de Wayne Barnes (Angleterre) et Paul Dix (Angleterre). Vidéo : Tom Foley (Angleterre).

Racing 92 - Sale : Andrew Brace (Irlande), assisté de Craig Evans (pays de Galles) et Chris Busby (Irlande). Vidéo : Joy Neville (Irlande).

Le choc du week-end : Leicester - Leinster

Ce samedi 7 mai (18h30), les Tigres de Leicester reçoivent le Leinster pour le seul match sans club français de ces quarts de finale. Pour autant, cet affrontement anglo-irlandais est probablement LE choc du week-end. Dans l'ambiance typique du Welford Road Stadium, les deux monuments du rugby européen vont s'affronter pour la première fois depuis 2011. Si cette rencontre a de quoi faire saliver, c'est tout d'abord parce qu'elle réunit le leader de Premiership (Leicester) et le 1er de United Rugby Championship (Leinster), soit deux des meilleures écuries du continent. De nombreux matchs dans le match seront également à surveiller, comme celui entre les ouvreurs, George Ford et Jonathan Sexton, tandis que les deux packs devraient nous offrit un combat dantesque.

La stat' : 844 plaquages réalisés par le MHR

C’est peu dire que le point fort sur lequel se sont appuyés les Montpelliérains pour se hisser en quarts de finale de Champions Cup fut, comme à leur habitude, un gros jeu au pied et un rideau défensif efficace. La preuve ? Les Cistes sont la formation à avoir réalisé le plus de plaquages en Champions Cup cette année, et même la seule équipe à avoir dépassé les 800 plaquages, loin devant le Munster (747). Autant dire que les épaules héraultaises devraient encore chauffer ce week-end du côté de Deflandre…