Sur les 23 “Jaune et Noir” sur la feuille de match ce jour-là, seulement treize sont encore au club et parmi eux, 6 seront titulaires ce samedi après-midi pour la réception de Sale (16h).

Ils étaient déjà là

Pierre Bourgarit, Uini Atonio, le capitaine Romain Sazy et Levani Botia sont les seuls titulaires face aux Scarlets, il y a trois ans, de nouveau alignés pour ce quart de finale. ‘’Il y a trois ans, on avait juste assez pour faire une équipe. Si je réfléchis bien, il y avait Arthur Retière au centre. Le jeune Pierre Boudehent, à l'aile, il avait 20 ans.’’ explique un Uini Atonio revanchard, ‘’on attendait de savoir qui passait en quart. Les Scarlets, ça aurait été magnifique. Depuis, on a complètement changé l'équipe. Aujourd'hui, on a une vraie équipe avec 40 mecs qui vont dans la même direction, qui jouent pour essayer d'être dans les 23.’’

Priso, qui portait le numéro 1 à l’époque le laisse à Wardi ce coup-ci et prend une place sur le banc. Kevin Gourdon était rentré prématurément pour remplacer Botia, alors 3e ligne, blessé en début de match. Une rentrée comme pour le demi de mélée all-black, Tawera Kerr-Barlow, qui était à l’époque, dans l’ombre d’Alexi Balès. Sur les lignes arrières, Jérémy Sinzelle dépannait à l’ouverture suite aux absences de Zach Holmes et Brock James. L’équipe du jour, presque au complet, paraît bien plus armée pour aller plus loin dans la compétition.

De la valeur ajoutée derrière

Un triangle redoutable derrière avec le retour d’un Brice Dulin qui sort d’un Tournoi des Six Nations réussi avec le XV de France, les flèches sud-africaines Rhule et Leyds sur les ailes, eux qui ont évolué respectivement au centre et à l’arrière lors de la victoire à Gloucester en huitième de finale (16-27), la semaine dernière.

Une paire de centres expérimentés et complémentaires avec le puissant Botia et le très complet Doumayrou, mais surtout une vraie charnière, qui se connaît par coeur. Kerr-Barlow est associé à Ihaia West pour conduire le jeu. Les deux Kiwis savent mettent du rythme et ont fait souffrir grandement les “Cherry and Whites” la semaine passée. À Deflandre ce samedi, Jono Gibbes et Ronan O’Gara ont sorti de leur chapeau une 3e ligne 3 étoiles avec Kévin Gourdon, homme du match la semaine dernière, Victor Vito, double champion du monde all-black et Grégory Alldritt qui performe en équipe de France. Ajoutez à cela, les bonnes mains et la puissance de Will Skelton en deuxième ligne et des impacts players comme Liebenberg, Priso ou Aguillon sur le banc, et vous obtenez une équipe de La Rochelle qui s’avance presque en favori, qualifié de “Galacticos” par la presse outre manche.