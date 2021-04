Avant de prendre la direction, ce vendredi, de l’Angleterre, Baptiste Couilloud est notamment venu s’exprimer sur ce huitième de finale de Champions Cup à disputer à Exeter. Dans les pas d’un Francisco Gomez Kodela déterminé, qui a rappelé que "ce n’est pas parce qu’ils s’appellent Exeter qu’ils vont gagner avec le maillot, aucune équipe ne gagne avec le maillot", Lyon se prépare à un sommet européen dans une fin de saison. Le LOU veut y croire, et rêve de s’offrir un quart de finale.

Basculer dans cette phase finale de la Coupe d’Europe, qui plus est à Exeter sur les terres du champion en titre, il doit y avoir une forme d’excitation ?

Baptiste Couilloud : Forcément beaucoup d’excitation parce que ce sont des matchs que l’on a envie de jouer et qui nous servent aussi pour la fin de saison. Ce sont des matchs couperets ! On va affronter ce qui se fait peut-être de mieux en Europe ces dernières saisons. C’est très excitant et les jeunes joueurs que nous sommes ont tous très envie de participer à ce genre de rencontre pour progresser.

L’approche peut-elle être différente dans le sens où le LOU n’a rien à perdre ?

B.C. : Elle n’est pas forcément différente. C’est vrai que l’on est dans une belle dynamique et on a envie d’en profiter pour essayer de faire une belle performance à Exeter. On a vraiment tout à gagner en allant jouer là-bas. Les circonstances de la Coupe d’Europe font que l’on doit se déplacer chez eux très rapidement, tant mieux pour nous car on est un groupe qui a besoin d’évoluer. Cela ne peut nous faire que grandir d’affronter ce genre d’équipe. Je ne pense pas qu’on l’ait abordé différemment d’un autre match, on s’est surtout préparé mentalement à affronter ce qui se fait de mieux en Europe. On est prêt, on a bien travaillé cette semaine. C’est un état d’esprit, à nous de basculer pour sortir un grand match ce week-end.

Est-ce plus excitant qu’effrayant ?

B.C. : Forcément ! C’est une opportunité pour nous de montrer notre vraie valeur et ça peut nous permettre de basculer sur une belle fin de saison. Ça peut nous ouvrir les portes d’un quart de finale et d’une fin de saison très excitante. On est à la limite pour le Top 6, et il faut que l’on se serve de ce genre de match pour nous faire grandir et pour nous permettre de franchir un cap pour aller chercher ces qualifications en Top 14 et en Coupe d’Europe. Oui, en termes d’excitation, on ne peut pas faire mieux !

Historiquement, le LOU n’a pas brillé à l’extérieur sur la scène européenne puisqu’il ne s’est jamais imposé hors de ses bases en Champions Cup.

B.C. : Oui, et de manière générale c’est compliqué pour nous depuis que l’on connait la Champions Cup… On était sur une bonne dynamique dans cette compétition (succès contre Gloucester, 55-10) mais on n’a pas pu en profiter au regard des circonstances. Maintenant, j’ai la sensation que l’on a grandi et que l’on est prêt à entrer pleinement dans cette compétition. On ressent tous le désir de profiter de ce genre de match et de saisir cette opportunité d’affronter de grandes équipes. On commence à avoir un effectif préparé au haut niveau avec des joueurs qui ont connu des sélections internationales. On est prêt à jouer ce genre d’équipe mais peu expérimenté. C’est pour ça que c’est une opportunité pour grandir encore plus.

" Toulon, c’était le match qui allait donner le ton pour la fin de saison. "

Qu’est-ce que vous craignez justement d’Exeter ?

B.C. : Je pense qu’il faut que l’on reste structuré, surtout. On a besoin d’être connecté défensivement. C’est une équipe qui produit beaucoup de jeu et qui est très structurée devant. La clé sera de travailler ensemble et d’être solidaire face à eux. On a les arguments pour leur répondre. On est une très bonne équipe défensivement mais il faut que l’on reste connecté, que l’on travaille dur ensemble pendant 80 minutes. On a la possibilité de faire de grandes choses. On a pu le remarquer sur nos dernières performances en Top 14, on commence à retrouver le niveau qui est le nôtre. On agit en tant qu’équipe. C’est positif et cela nous aidera forcément ce week-end. On n’a pas fait de focus sur leurs individualités. Je pense qu’on n’a rien à leur envier. On aussi des joueurs de talent dans notre équipe et je pense que l’on peut rivaliser face à eux.

Vous y allez au meilleur moment de la saison pour vous !

B.C. : C’est vrai qu’en ce moment on a emmagasiné de la confiance grâce aux dernières sorties en Top 14 ! On commence à remettre la main sur notre jeu, on a retrouvé notre sérénité défensive et c’est bien pour nous.

Sur quoi se joue une bascule en « mode Coupe d’Europe » ?

B.C. : On s’est préparé à un match avec beaucoup de jeu et un temps de jeu effectif qui sera plus conséquent. On a étudié ça et on sait que l’on aura des phases de jeu beaucoup plus longues par rapport à ce que l’on connait en Top 14. C’est une équipe qui tape très peu en touche. Le jeu sera moins saccadé. Il faudra que l’on soit prêt à basculer d’attaque à défendre très rapidement, à défendre sur de longues séquences. On y est préparé. C’est juste une bascule mentale à effectuer car, physiquement, on est prêt. On a déjà joué contre de grosses équipes.

Vous sortez d’un succès fort contre Toulon, en championnat. Pour juger la dynamique actuelle, à quel niveau vous placez cette dernière performance ?

B.C. : Ça a été un vrai marqueur pour notre changement d’état d’esprit. Cela vient récompenser le travail fait par le groupe ces dernières semaines. On a connu des moments délicats tout au long de la saison et pouvoir capitaliser sur ce match, c’était vraiment important. C’était le match qui allait donner le ton pour la fin de saison, à mon sens. Toulon est clairement l’un de nos concurrents directs pour la qualification au Top 6 et c’était important de sortir une grosse performance face à eux. Même s’ils étaient amoindris, on s’est rassuré sur plusieurs secteurs. Mais on ne peut pas se contenter de ça. À nous de se servir de cette performance pour bâtir correctement.