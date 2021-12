Champions Cup

Mode d’emploi > Les huit clubs les mieux classés de la Poule A et les huit clubs les mieux classés de la Poule B se qualifieront pour les huitièmes de finale qui seront joués en aller et retour. Les trois clubs classés de la 9e à la 11e position de chaque poule se qualifieront pour les huitièmes de finale de la Challenge Cup.

Champions Cup - Le Stade toulousain champion d'Europe 2020-2021Icon Sport

Challenge Cup

Mode d'emploi > C’est la principale nouveauté de ce format 2021-2022, contrairement à l’année passée où toutes les équipes jouaient dans un même tableau, trois poules ont, cette saison, été décidées par un tirage au sort. Elles comptent chacune cinq équipes, ce qui amène une première particularité : à chaque journée, un club sera exempté de jouer. Toutes les équipes disputent ainsi quatre matchs, soit un contre chaque concurrent de sa poule, dont deux à domicile et deux à l’extérieur.

Autre petite particularité, le point de bonus défensif s’acquiert si une équipe perd le match avec sept points d’écart ou moins, et non cinq points d’écart comme en Top 14. Le bonus offensif est lui glané dès qu’une équipe marque quatre essais dans le match. Concernant les matchs où des équipes pourraient être touchées par la covid-19, l’EPCR stipule qu’aucun week-end n’est libre dans le calendrier pour reprogrammer des rencontres. Il semble donc qu’une équipe qui ne peut pas jouer à cause de cas de coronavirus se dirigerait vers un forfait. À ce sujet, l’organisateur de la compétition précise que "tous les joueurs, l’encadrement sportif et les autres membres essentiels du personnel du club doivent présenter un résultat négatif de test Covid pendant la semaine de match."

Pour se qualifier en phase finale : une fois les quatre matchs de chaque équipe effectués, nous saurons qui sera qualifié pour les phases finales : > Les trois premiers de chaque poule. > Le club qui terminera meilleur quatrième de cette première phase. > Six clubs reversés de la Champions Cup. Il s’agira ici des équipes qui termineront de la neuvième à la onzième place des deux poules de Champions Cup. Ainsi, seize équipes seront présentes en phases finales.

Les phases finales : les équipes qui se seront qualifiées depuis la phase de poule de Challenge Cup seront celles qui auront l'avantage du terrain en huitièmes de finale. Pas de match aller-retour, chaque tour est à mort subite, avec, en cas de match nul des prolongations de deux fois dix minutes. Toutes les affiches sont décidées en fonction de la façon dont les équipes se sont qualifiées : le meilleur en phase de poule de Challenge Cup affrontera par exemple l'équipe qui a terminé meilleur quatrième. Les demi-finales suivront ce principe et la finale se déroulera à Marseille, le 27 mai à 21 heures.