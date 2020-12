Bordeaux-Bègles confirme et déroule face aux Dragons

Dans le premier acte, Mahamadou Diaby (8e), Santiago Cordero (34e) et Maxime Lamothe (40e) ont permis aux Girondins de prendre le score. Les Dragons ont ensuite craqué au retour des vestiaires. Santiago Cordero s’est offert un triplé express (41e, 61e), puis Matthieu Jalibert (45e) et Ben Lam (74e) ont également participé au récital bordelo-béglais. En fin de match, Nick Tompkins (71e) a sauvé l’honneur en faveur de la formation galloise.

Deux sur deux pour Bordeaux-Bègles ! Dans une poule très relevée, l’UBB n’avait pas d’autre choix que de suivre le rythme imposé par le Leinster (10 points), les Wasps (10 points), La Rochelle (9 points) et les Scarlets (9 points) en haut du classement. Pour les hommes de Christophe Urios, le plus dur semblait avoir été réalisé le week-end dernier à Northampton, mais une confirmation était attendue et surtout indispensable, ce soir à Chaban-Delmas. Face aux Dragons, la quatrième équipe galloise dans la hiérarchie, les coéquipiers de Mahamadou Diaby n’ont pas fait de détail et on soigné leur goal-average.

Cordero et Jalibert mettent le feu !

Après un début de match plutôt timide, bien que pragmatique, l’UBB a accéléré à partir de la demi-heure de jeu. Cameron Woki, Romain Buros, Ben Lam… nombreux sont les joueurs qui ont fait la différence en faveur de Bordeaux-Bègles. Parmi eux, le duo Santiago Cordero-Matthieu Jalibert a fait des étincelles. Auteur de son premier triplé sous le maillot bordelo-béglais, l’ailier a fait parler sa pointe de vitesse. C’est lui qui a inscrit l’essai du bonus offensif après seulement seize secondes de jeu en seconde période.

L’Argentin a eu un complice de renom, ce samedi, en la personne de Matthieu Jalibert. L’ouvreur du XV de France a lui dynamité à de nombreuses reprises la défense des Dragons, complètement dépassée. Avec sa vitesse d’exécution, le numéro dix était clairement au-dessus du lot et a permis à ses coéquipiers de briller. Il s’est lui-même offert un essai, son premier dans la grande Coupe d’Europe. De son côté, l'UBB est très bien partie pour s’offrir un quart de finale de Champions Cup. La moitié du travail est en tout cas effectué.