L'ailier international Teddy Thomas (27 ans, 19 sélections) n'a pris part à aucun des trois matchs officiels disputés par le Racing 92, depuis le début de la saison. Décevant lors de la rencontre amicale jouée par les Ciel et Blanc mi-août, face au Lou à Bourgoin-Jallieu, le finisseur ciel et blanc s'était ce soir-là blessé à la cuisse et souffrait vraisemblablement d'une légère déchirure. S'il aurait pu être aligné face à Clermont, le week-end dernier, le staff francilien n'a souhaité prendre aucun risque concernant le meilleur marqueur d'essais de la compétition européenne (6) : en Auvergne, Thomas était donc vingt-quatrième homme et porteur d'eau. Mais ? La blessure de Louis Dupichot (il souffre d'une plaie ouverte à la jambe et a quitté le terrain des Jaunards sur une civière) n'aura visiblement pas cicatrisée d'ici la demi-finale face aux Saracens, prévue samedi à Paris-La Défense-Arena et de fait, Teddy Thomas pourrait donc faire son grand retour dans le 15 majeur francilien.

Au fond du terrain, l'attaquant des Bleus devrait retrouver l'Irlandais Simon Zebo, très convaincant au stade Michelin, et peut-être Kurtley Beale, si celui-ci voyait cette semaine sa suspension de trois semaines réajustée par la commission d'appel. Au Racing, une incertitude entourerait enfin la participation à la demi-finale de l'ailier argentin Juan Imhoff : face à l'ASMCA, le Puma est sorti groggy du terrain et rien ne dit à ce jour qu'il sera rétabli pour le choc face aux champions en titre. Pour Laurent Travers et son bras droit, l'Irlandais Mike Prendergast, plusieurs incertitudes entourent donc la composition du triangle d'attaque, avant le clash face aux Sarries.