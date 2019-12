Patron la même chose ! Après avoir signé une copie qui fera date à l’extérieur cette saison à Bath vendredi dernier, Clermont veut remettre ça. C’est tellement bon la victoire, encore plus hors de ses bases et avec le bonus offensif que les hommes de Franck Azéma ont envie d’enchaîner et de capitaliser dessus. "Cette victoire fait du bien au groupe car on s’est posé des questions dans la semaine avouait Camille Lopez. On ne va pas se cacher, on mettait le doigt sur certains manques mais derrière il n’y avait pas les actes donc on cogitait en se disant qu’il y avait quelque-chose qui n’allait pas. On a su rectifier le tir et il faut continuer pour devenir costaud."

En deuxième mi-temps, les Auvergnats ont passé la cinquième dans l’engagement et dans le volume de jeu pour étouffer leur adversaire. On a vu une autre équipe de Clermont, après un premier acte où les Jaunards ont évité le pire… "Oui mais pour dominer en deuxième mi-temps, il fallait se taper la première rappelle Morgan Parra. Si tu coules en première, tu ne vas rien chercher en deuxième. Ce qui est important, c’est l’état d’esprit mis sur le premier acte même quand on prend cet essai facile. Mais on a la force de revenir à 7-7 et de tenir jusqu’à la mi-temps. Après on a trouvé les solutions pour passer devant."

La suite on la connait et les sourires étaient présents à l’entraînement cette semaine après cette victoire bonifiée ponctuée de plusieurs essais de classe. "Ce succès est bon pour nous car nous étions à la recherche d’un démarrage comme ça même si cela a été très dur avec vingt minutes difficiles explique Morgan Parra. Mais nous n’avons rien lâché et nous avons su revenir même quand ils ont franchi notre ligne d’avantage. C’est une victoire dans un contexte difficile face à une équipe qui a joué à fond, nous avons été costauds pendant 80 minutes. Elle peut nous servir dans la construction de la saison si on valide cela contre Bath dimanche avec un gros début de match, tout en gardant cette intensité sur la durée. Si on démarre comme sur certains matches, cela ne sert à rien."

Top 14 - Camille Lopez (Clermont)Icon Sport

" Le plus grand danger c’est peut-être nous. On est content de notre investissement et de notre solidarité mais il faut reproduire cela semaine après semaine. A nous de nous focaliser sur l’objectif de dimanche : aller chercher une victoire en restant sur les bases mises au match aller "

Une victoire contre les Anglais dimanche mettrait l’ASM dans de bonnes dispositions avant de recevoir les Nord-irlandais en janvier prochain. L’Ulster qui se rend aux Quins ce vendredi 13 décembre. Mais comme le chantait le groupe Zebda dans sa chanson "Mêlée ouverte", c’est "le doute qui sert de casse-croûte" aux Asémistes avant d’accueillir le Champion d’Europe 1998. Du côté Jaune et Bleu, on se méfie… "Le plus grand danger c’est peut-être nous confiait Camille Lopez. En face il y a une belle équipe et ce sera à nous de rester le plus compact et le mieux appliqué possible, comme là-bas. On avait péché dans l’engagement parfois cette saison mais chez-eux on a été consistants tout le match. Au début, on a été privés de ballon mais on est content de notre investissement et de notre solidarité. Il faut reproduire cela semaine après semaine. A nous de nous focaliser sur l’objectif de dimanche : aller chercher une victoire en restant sur les bases mises au match aller. A nous de faire le boulot pour bien rebasculer en janvier sur cette compétition. On est dans les temps sur notre parcours mais cela peut vite dégringoler."

Deuxième à un point de l’Ulster, l’ASM peut faire un grand vers la qualification dans une poule très relevée. Bath est peut-être décrochée mais en Champions Cup il n’y a pas de petit match. "Bath cherche un match référence aussi, ils veulent lancer leur saison et viennent sans stress pour jouer de partout prévient Parra. Ils veulent mettre leur jeu en place car c’est une belle formation avec de grands joueurs. Ils vont chercher à tenter des choses et ce sera dur. Si on ne les prend pas au sérieux, attention… On a les cartes en mains si on fait un bon match dimanche. Il faut confirmer mais je m’attends à un autre match, peut-être plus dur que la semaine dernière."

Champions Cup - Morgan Parra (Clermont), face à Bath.Icon Sport

La victoire face aux Harlequins lors de la première journée avait déjà été un match abouti dans tous les secteurs, à domicile. Mais la victoire au Recreation Ground fait partie des moments clés dans une saison pour Clermont qui peinait à bien voyager. Elle doit faire des petits. "Sur le tempérament oui, c’est un match référence déclarait Franck Azéma. J’ai aimé cette première mi-temps malgré ce que l’on dit sur la deuxième. Le fait d’être solide en défense tout en mettant une grosse pression, en respectant le plan de jeu, en se livrant pleinement dans l’engagement. Il y a eu une bonne énergie collective devant comme derrière avec les gars du banc ou ceux qui n’étaient pas dans le groupe. On a senti vraiment un focus sur l’envie de faire les choses ensemble. On doit se contaminer les uns et les autres. Car Bath ne sera pas résigné, il va rester fidèle à son jeu, sans pression, avec le retour de certains joueurs. Il faut que l’on soit précis et répéter ce que l’on a fait au premier match. En mieux même…" Voilà une mission acceptée par les Clermontois.