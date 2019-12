C'était décidément un week-end compliqué pour le club anglais de Bath. Tout avait mal commencé avec une arrivée tardive ce samedi en Auvergne, la faute à un avion foudroyé. Pas de mise en place et forcément ce dimanche le premier acte a été un long supplice pour les coéquipiers de Sam Underhill. Sur un nuage, l'ASM a répété ses gammes pendant 40 minutes avec six essais marqués dont les doublés de Raka et Moala contre deux réalisations anglaises (40-14). Une démonstration XXL grâce notamment à des avants ultra-dominateurs, Lapandry et Iturria en tête qui ont encore été au four et au moulin. Finalement, le seul gros point noir pour les Clermontois aura été la blessure de Samuel Ezeala en début de match (5e). Touché visiblement au péroné gauche, le jeune ailier est apparu avec des béquilles et a été évacué en cours de rencontre pour aller passer des examens.

Un relâchement sans incidence

Privé de nombreux cadres, (Louw, Watson, Joseph, Rokoduguni entres autres), Bath, dans une tenue jaune et bleu très locale, a rectifié le tir avec une plus grosse présence en conquête et un pragmatisme retrouvé en deuxième période. Pas de miracle sur le grand large mais une vraie force sur ballon porté avec deux nouveaux essais de Dunn et Bayliss pour un bonus offensif anecdotique. Malgré un septième essai de Lopez en début de deuxième période, il a fallu attendre le money time et une supériorité numérique (carton jaune pour Dixon) pour retrouver le mordant clermontois. Auteur d'une belle entrée, Jake McIntyre paraphait le travail avec un huitième essai pour dépasser la barre des 50 points.

L'ASM réalise donc une belle opération avec ce solide succès bonifié (52-26). Même si Franck Azéma risque de grincer des dents en séance vidéo dans la semaine devant les images du deuxième acte, l'essentiel est là avec ces cinq points qui permettent à Clermont de rester au contact de l'Ulster, leader de la poule 3 (à un point).