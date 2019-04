Passe de cinq pour le Leinster ?

Le Leinster disputera le 11 mai prochain sa cinquième finale de coupe d'Europe. Sacrés quatre fois (2009, 2011, 2012 et 2018) en autant de finales, les Irlandais tenteront donc de poursuivre leur sans-faute qui leur permettrait également de dépasser le Stade toulousain au nombre de victoires. Ils deviendraient ainsi le club le plus titré en Champions Cup.De plus, une nouvelle victoire de l'un de ses représentants permettrait à l'Irlande d'égaler la France et l'Angleterre au nombre de trophées soulevés, à savoir huit. Si le Leinster a remporté plus de la moitié des titres, l'Ulster (1999) et le Munster (2006 et 2008) viennent compléter le palmarès irlandais.

Un palmarès qui s'est particulièrement garni dans la seconde partie des années 2000, où les représentants irlandais ont soulevé cinq trophées entre 2006 et 2012. Une période faste ponctuée lors de l'édition 2011-2012 par un duel fratricide entre le Leinster et l'Ulster, qui avait ce jour-là tourné à la démonstration pour les coéquipiers de Brian O'Driscoll facilement vainqueurs 42-12 sur la pelouse de Twickenham. Une belle parenthèse violemment stoppée par les règnes successifs du RC Toulon auteur du triplé entre 2013 et 2015, puis des Saracens qui signeront le doublé en 2016 et 2017.

Jonathan Sexton - Clermont Leinster - 29 avril 2012AFP

Le 11 mai prochain sur la pelouse du Saint James Park de Newcastle ce seront justement ces mêmes Anglais des Saracens qui défieront les coéquipiers de Jonathan Sexton, tenants du titre.

Titulaire lors de chacune des quatre finales de son équipe, Jonathan Sexton fait figure de taulier dans cette équipe du Leinster couronnée de lauriers. Novice lors de la première victoire en 2009, il avait profité du forfait de Felipe Contepomi pour s'imposer dans le quinze de départ avant de littéralement exploser pour en devenir l'une des pièces maîtresses. S'il avait été l'auteur de 9 des 15 points de son équipe l'an passé en finale, sa plus belle performance restera celle accomplie lors de la finale de l'exercice 2011 où il avait inscrit 28 des 33 points de son équipe face aux Saints de Northampton.