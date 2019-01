Champions Cup - Malgré les défaites, Lyon estime avoir grandi

Si l’on se réfère uniquement au bilan comptable, le zéro pointé de Lyon en Champions Cup peut faire tache. Et comme s’il anticipait déjà d’éventuelles critiques pouvant accompagner cette nouvelle défaite des siens en Champions Cup, Pierre Mignoni a de suite tenu à répondre à ceux qu’il qualifie de "médisants." Car comme le rappelle l’entraineur lyonnais, "Le LOU a joué et jouera la compétition à fond jusqu’au bout. On est tombé dans une Poule très difficile et on sortira grandi de cette Coupe d’Europe. Si je suis objectif, on n’est pas encore au niveau de ces équipes mais je ne crois pas qu’il y ait dix longueurs d’écart. On est au début de notre construction." Voilà un message qui est on ne peut plus clair.

Champions Cup - Les Saracens se congratulent après un essai contre LyonIcon Sport

Il faut regarder de plus près le contenu et là on ne peut pas parler de contre-performance. L’essai d’Alexis Palisson en fin de rencontre face aux Sarries est une preuve supplémentaire de l’état d’esprit affiché par le LOU tout au long de cette compétition. Pierre Mignoni éprouve "Un sentiment de fierté. Nous n’avons pas gagné mais j’ai vu un bon match face à une très belle équipe qui ne sera pas loin d’être Championne d’Europe. Il y a de petites erreurs. Est-ce que l’on a rivalisé avec cette équipe ? Oui, très souvent pendant le match. Malheureusement très peu dans les zones de marque. J’ai vraiment vu des choses très intéressantes", insiste le technicien qui estime que son équipe a progressé.

Dans l’intensité, Lyon a essayé de répondre présent. Mais face à une défense qui ne lui a pas laissé beaucoup de possibilité, difficile d’exister. "C’était un match assez intense et la différence s’est faite sur l’opportunisme. Ça a été un bon match à jouer", a souligné Julien Puricelli. Puis le capitaine estime qu’il "Ne faut pas se limiter au classement. Le contenu a été intéressant. L’équipe a appris de cette Coupe d’Europe et a gagné énormément d’expérience qui nous servira, surement, pour la suite de la saison et les prochaines." Avant une dernière à Cardiff, Lyon cherchera aussi à préparer la réception du Racing alors que chaque épisode européen a pour l’instant toujours été accompagné d’une défaite.