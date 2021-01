Invité dans l'émission des Grandes Gueules du Sport, Yann Roubert a d'abord étayé deux possibilités : remplacer les quarts de finales par les deux dernières journées sur le point d'être annulées et passer directement au demies finale. L'autre solution, "ce qui nous tente côté français" a affimé le président lyonnais, serait de qualifier non pas huit mais seize équipes, ce qui pourrait créer des hutièmes de finales. Les dates restantes serviraient donc aux phases finales qui se disputeraient en matchs secs sur les huitièmes, quarts, demies et finale.

Yann Roubert a par ailleurs écarté la possibilité de replacer les dates. "On manque de dates comme les Celtes et les Anglais. Décaler la fin de saison en juillet, c’est aussi impossible avec la tournée des Lions britanniques et celle de l’équipe de France en Australie" a-t-il précisé.

Concernant le Top 14, certains matchs pourraient se jouer sur les deux prochains week-ends. "On a pas mal de matches en retard, on va réutiliser ces dates pour les rattraper et éventuellement ajouter une journée de Top 14", ce qui ôterait un doublon durant le Tournoi des 6 Nations, qui doit débuter le 6 février prochain.