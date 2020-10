Ironie du sort, le Stade toulousain va affronter dans cette Champions Cup 2020/2021 ses deux derniers adversaires de septembre dans la compétition : Exeter et l'Ulster. Présents dans le chapeau 4, les joueurs d'Ugo Mola auront fort à faire pour se qualifier en phases finales. Heureusement pour eux, ils ont évité le Leinster. Même son de clovhe pour Clermont et Montpellier, qui n'ont pas eu meilleure réussite lors de ce tirage. Opposés aux Bears de Bristol et aux Munstermen, l'ASM ne part clairement pas favori. Tout comme le MHR, qui devra se frotter aux Leinstermen et aux Wasps pour espérer aller plus loins dans la compétition.

Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles pour les formations françaises. Bordeaux, qui va affronter Newport et Northampton parait largement en mesure de se qualifier pour les phases finales sur le papier. Les Lyonnais et les Racingmen ont eux aussi évité le pire ce mercredi après-midi. Placés dans le chapeau 1, le Lou va jouer les Warriors de Glasgow et Gloucester. Les joueurs de Laurent Travers, finalistes sortants vont se confronter aux Irlandais du Connacht et aux Harlequins.

Pour terminer le bilan des clubs français, Toulon devra faire face aux Sharks de Sale et aux Scarlets, des Gallois que le RCT à l'habitude d'affronter en compétition européenne ces dernières années. Les Rochelais, eux, seront opposés à Bath et Édimbourg, des duels qui paraissent équilibrés. Les joueurs de Jono Gibbes, actuels leaders du Top 14, voudront continuer sur leur lancée pour faire bonne figure dans le tournoi.

La première journée se disputera le week-end du 11,12 et 13 décembre prochain. Si tout va bien, la finale de Champions Cup se jouera le samedi 22 mai au Stade Vélodrome de Marseille.