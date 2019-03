L’Aviva Stadium fut vite refroidit avec l’essai de l’Ulster signé Treadwell (6e) après un coup de pied totalement suicidaire de Ringrose contré par le capitaine de l’Irlande, Rory Best. Le Leinster n’a pas tardé à réagir, Byrne franchissait la ligne cinq minutes plus tard (12e) après une interminable séquence dont les locaux ont le secret. À la 21e minute, le demi de mêlée de l’Ulster Cooney venait même aggraver la marque en faveur des siens sur pénalité (10-5). Malgré des combinaisons léchées, le Leinster est contrarié et n’est pas parvenu à mettre son jeu en place durant les trente premières minutes. L’énorme rideau défensif rouge dressé devant eux y était aussi pour quelque chose avec une troisième ligne omniprésente.

Pour autant, quand le Leinster décide d’accélérer, les dégâts peuvent être importants. Les locaux ont enclenché la marche avant, permettant à leur buteur de capitaliser cette domination par deux pénalités (31e et 35e). Juste avant la pause, c’est Cooney qui a redonné l’avantage à l’Ulster dans une première période extrêmement disputée. Les Ulstermen ont été tout simplement héroïques en défense lors de ce premier acte.

Le Leinster intouchable en fin de rencontre

Le tournant du match arrivait dès le retour des vestiaires. Jacob Stockdale, l'ailier international de l'Ulster, semble aplatir dans l'en-but. Pourtant, après arbitrage vidéo, le jeune joueur commet un en-avant au moment d'aplatir. Mais l'Ulster refusait d'abdiquer. Marshall inscrivait l'essai de la délivrance et remettait son équipe à hauteur du Leinster (18-18) à la 65e. Néanmoins, ce sont les joueurs de Dublin qui eurent le dernier mot. À l'expérience, les joueurs de Leo Cullen finirent par renverser le match après une pénalité de Byrne à 10 minutes de la fin de la rencontre. L'Ulster, malgré des séquences interminables de possession, ne parvint jamais à franchir le rideau du Leinster.

Le Leinster est encore en course pour tenter de conserver son titre et attend désormais le résultat du match entre le Racing et le Stade Toulousain pour connaître le nom de son adversaire.