Champions Cup - Laurent Travers (Racing 92) : "Un bon mental !"

Les Racingmen ont réussi l'un des coups de la première journée avec cette victoire à l'extérieur, forgée par un essai de pénalité accordé par l'arbitre anglais M. Carley. Mais les Parisiens se sont fait très peur et n'en menaient pas large quand les Gallois sont passé devant, jusqu'à mener 13-7. Mais les hommes du président Lorenzetti se sont imposés dans les six dernières minutes où ils récoltèrent quatre pénalités contre zéro, jusqu'à cette ultime touche et ce ballon porté qui avança inexorablement.

En fait, non, les Gallois tentèrent une ultime manœuvre qui aboutit à la double sanction de M. Carley (carton jaune à Jonathan Davies en prime). Laurent Travers se montra serein après la rencontre, même si le score était étroit : "Nous avons fait preuve d'un bon mental, nous avons fait notamment le dos rond durant une période de flottement en deuxième mi-temps. Nous avons été pas mal pénalisés avant les dix dernières minutes, mais c'est normal pour un match à l'extérieur, surtout quand c'est le premier de la phase régulière. Nous avions fait l'effort sur la touche, nous savions qu'ils marquaient beaucoup de points à partir de cette phase. Nous en avons piqué quelques unes, et nous avons contré leurs mauls, et nous en avons réussi à marquer sur l'un des nôtres"