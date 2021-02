Pour la Champions Cup, les huit clubs les mieux classés de la Poule A et de la Poule B, au moment de la suspension des rencontres, sont qualifiées pour les huitièmes de finale. La reprise du Tournoi se fera donc sous la forme de huitième de finale lors du week-end des 2/3/4 avril. Les clubs d'une même Ligue ne pourront pas s'affronter dès les huitièmes, mais des équipes qui étaient dans la même poule pourront être tirés au sort pour jouer l'un contre l'autre. Les affiches des huitièmes de finale seront déterminées par un tirage au sort qui aura lieu le mardi 9 mars.

La Racing 92 et Bordeaux Bègles recevront

C'est l'une des principales informations annoncée par l'EPCR, les clubs qui ont remporté leurs deux matchs de poules sur le terrain, c'est-à-dire, dont la Covid-19 n'a pas eu d'impact sur le score, joueront leur huitième de finale à domicile. En France, les heureux élus se nomment Bordeaux-Bègles et le Racing 92. 3 autres clubs que sont le Munster, le Leinster et les Wasps sont dans le même cas de figure. Lyon, Toulouse, La Rochelle et Clermont font également parti des qualifiés.

Agen qualifié en Challenge Cup

En Challenge Cup, ce sont les huit meilleures équipes au moment de l'arrêt des rencontres de coupe d'Europe ainsi que les huit clubs non-qualifiés en Champions Cup qui s'affronteront lors des huitièmes de finale. Comme pour la plus grande des deux coupes d'Europe, les clubs d'une même ligue ne pourront pas s'affronter. Cependant, les formations issues de la Champions Cup pourront jouer contre celles de Challenge Cup. Dans ce format, seules deux équipes sont qualifiées. Il s'agit d'Agen et Montpellier, actuellement quatorzième et onzième du Top 14.

Les dates à retenir :

9 mars : tirage au sort pour la phase élminatoire

2/3/4 avril : huitièmes de finale

9/10/11 avril : quarts de finale

30 avril - 1er/2 mai : demi finales

Vendredi 21 mai : finale de la Challenge Cup à Marseille

Samedi 22 mai : finale de la Champions Cup à Marseille