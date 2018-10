Champions Cup - L'antisèche : Toulon dans l’impasse

Le match : Posséder le ballon en rugby est une affaire de choix

Soit une équipe choisit de lutter pour son gain ou sa conquête, sa conservation et enfin son utilisation. Soit elle choisit d’en laisser la possession à l’adversaire en se concentrant sur la défense, l’occupation au pied et pousse enfin l’adversaire à la faute. Avec un score à la mi-temps de 26 à 7 pour les Ecossais d’Edimbourg, quel choix croyez-vous que les Toulonnais firent ?

Possèder le ballon est aussi une affaire de capacité et de talent nous direz-vous qu’ils soient collectif ou individuel. Avec un score de 40 à 14 à la fin de l’assaut que croyez-vous que les Toulonnais furent en mesure de faire ?

Le premier acte fut une parfaite illustration de tout ce qui ne fonctionne pas à l’heure actuelle à Toulon, conquête directe, notamment en touche "ce fut d’ailleurs le fil rouge du match" avec déjà deux lancers successifs contrés, mais aussi un jeu au pied d’Anthony Belleau hasardeux qui offrait par trois fois des ballons providentiels aux trois-quarts d’Edimbourg qui n’en demandaient pas tant.

Anthony Belleau (Toulon)Icon Sport

Que dire ensuite d’un replacement défensif débordé et coupable dès le troisième temps de jeu adverse… Et la sarabande celte commença dès la 15e minute avec un essai du deuxième ligne Toolis finissant un franchissement écossais après un plaquage manqué de Sébastien Taofifenua.

Toulon restait au contact en répondant par un essai de Romain Taofifenua mais les affaires allaient très vite mal tourner avec deux essais de Pyrgos et Mata et trois pénalités de Van der Walt. Rapidité dans les sorties de balle, omniprésence de la deuxième ligne en conquête, de la troisième ligne dans le combat, de tous les trois-quarts dans la transformation du jeu, Edimbourg n’était décidément pas là pour amuser la galerie.

Le deuxième acte débutait sur les mêmes bases avec McInally, le talonneur écossais qui profitait de la tentative d’interception de Savea devant sa ligne pour inscrire le troisième essai dès la 44e minute. 33 - 7, l’affaire était entendue. On reconnaîtra alors aux Toulonnais une volonté manifeste de se mettre enfin à utiliser le ballon et, sur deux séquences, à la 46e et à la 49e, on crut alors la chose possible.

Hélas, le choix d’utiliser les pénaltouche pour recoller au score tournèrent à un fiasco déjà entraperçu en première période. Toulon finira par inscrire un bel essai après une pénalité rapidement jouée… à la main, les jambes de Fekitoa et Ikpefan firent le reste.

Edimbourg mettra un terme au supplice toulonnais en inscrivait un dernier essai par Dean sur une passe de François Trinh-Duc interceptée devant son en-but, 40 à 14 score final. A Edimbourg, avec quatre essais, un bonus offensif et quarante points inscrits, les Toulonnais ont été reçus dignement.

Le joueur : Viliame Mata

Le très athlétique numéro 8 fidjien a empoisonné la vie des Toulonnais, dans son rôle d’infatigable combattant mais aussi dans celui de franchisseur inspiré pour permettre au jeu de se transformer et de continuer après lui. Bonne nouvelle, on devrait le retrouver avec les Fidji face aux Bleus lors de la tournée de novembre...

La statistique : 4 ballons perdus en touche

Des ballons perdus par l’alignement toulonnais qui s’est entêté à prendre quasi systèmatiquement la pénaltouche pour recoller au score. Erreur grossière face à une touche écossaise qui en perdit un en fin de rencontre certes mais qui se fit un plaisir de contrer l’alignement rouge et noir.

La question : Toulon était-il prêt pour l’Europe ?

De la puissance, du talent, de la vitesse, a priori, Toulon n’en manque pas. Mais, sur ses deux sorties européennes, il faut reconnaître que l’équipe varoise donne l’impression de ne pas savoir comment utiliser tout ce potentiel. Les choix d’utiliser le pied en première mi-temps, de se borner à choisir les pénaltouche ou de multiplier les temps de jeu à une passe ont conduit les Toulonnais dans l’impasse. Rageant, d’autant que les quelques fulgurances en deuxième période laissent penser que Toulon peut et sait jouer. Question de choix.