Champions Cup :

Leinster 35 - 19 Northampton

Victoire bonifiée des Irlandais du Leinster sur leur pelouse face à Northampton ! Très tôt dans la partie, c’est Murphy qui a ouvert le score (3e) avant d’être imité par Healy dix minutes plus tard. En face, les Saints n’ont pas baissé les bras et sont revenus au contact en scorant deux fois par l’intermédiaire de Hutchinson et James, avant que Kearney ne vienne planter une nouvelle banderille pour les Irlandais juste avant la pause. La deuxième période démarre sur les chapeaux de roues car successivement Gibson-Park (42e) et Isiekwe (43e) y sont allés de leur essai. Le rythme est ensuite redevenu un peu plus calme et la botte de Byrne a scellé le score pour les locaux qui prennent dix points en deux rencontres et sont quasiment assurés d’avoir une place en quart.

Sale 15 - 16 Edinbourg

À chacun sa mi-temps dans l’un des matches les plus accrochés de cette journée de Champions Cup. Le premier acte a été à l’avantage des locaux qui ont marqué deux essais avant la vingtième minute par Solomona et Janse van Rensburg. D’ailleurs, au vu du score, la transformation manquée de Du Preez sur le second essai coûte cher à Sale. En deuxième période, les Écossais sont revenus pied au plancher et, à force de pousser, se sont vus récompensés d’un essai inscrit par le trois-quart centre Mark Bennett. Du reste, la botte précise de Jaco van der Walt a suffi aux visiteurs pour s’imposer d’un tout petit point d’écart.

Gloucester 38 - 34 Ulster

Un des matches les plus prolifiques du week-end a eu lieu entre les Anglais de Gloucester et la province irlandaise de l’Uslter. 72 points inscrit au terme d’un match dingue qui a vu les Anglais l’emporter à la toute dernière minute grâce à l’essai inscrit par le jeune George Barton, et transformé par Evans dans la foulée. D’ailleurs l’essentiel du spectacle a eu lieu en seconde période. Dans le premier acte, le tout jeune ailier international gallois Louis Rees-Zamit avait ouvert la marque d’un bel essai, avant que le capitaine Billy Burns ne lui renvoie l’ascenseur. Au retour des vestiaires, Lowri répondait à l’essai d’Atkinson en y allant du sien. C’est dans les dix dernières minutes que le match a basculé. John Cooney, sans doute l’homme du match pour son équipe, aplatit l’essai de la gagne, transformé par ses soins. Mais sa satisfaction ne fut que de courte durée, car c’est Barton qui, comme vous le savez, eut le dernier mot d’un match qui s’est emballé en quarante minutes. Les Irlandais ne prennent qu’un point de bonus et sont déjà bien mal embarqués…

Connacht 18 - 27 Bristol

Cette rencontre a mis du temps à démarrer avec trente premières minutes où les fautes techniques et l’indiscipline empêchent les joueurs de marquer le moindre point. Il faut attendre la 35e minute pour voir Bristol inscrire son premier essai du match et donc les premiers points. Avec une pénalité en fin de mi-temps, le Connacht réduit la marque pour un score de 3 à 5 à la pause. Le début du second acte est aussi brouillon. Bundee Aki écope d’un carton jaune pour une faute grossière. Les Anglais de Bristol prennent l’ascendant sur le match avec notamment deux essais coup sur coup par Holmes (50e) puis O’Conor (52e). Et malgré la bonne résistance du Connacht avec deux essais d’O’Halloran et de Porch, les Anglais finissent plus fort en inscrivant un quatrième essai par Lloyd synonyme de bonus offensif.

Challenge CUP :

Worcester 29 - 38 Ospreys

Dans un match où leur indiscipline a fini par les faire perdre, les Warriors prennent un point de bonus contre les Ospreys, déjà larges vainqueurs du Castres Olympique la semaine dernière. Lawrence et Nanai avaient pourtant mis leur équipe sur les bons rails, mais Myler, auteur de seize points au pied tout au long du match, a permis aux Ospreys de ne pas être trop largement distancés. Au retour des vestiaires, Searle et Hill ont pourtant inscrits deux nouveaux essais, mais ce sont les visiteurs qui ont accéléré les derniers, en scorant deux fois dans le dernier quart d’heure. Les deux réalisations de Morris et de l’inévitable George North conjuguées à la précision diabolique du pied de Myler ont suffi pour se détacher au bon moment et s’imposer à l’extérieur. Deux victoires en deux matches pour les Ospreys qui entrevoient la qualification désormais.