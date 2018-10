Champions Cup - Félix Lambey (Lyon) : "C’est une compétition qui fait rêver"

Rugbyrama : Comment s’est passée cette préparation pour ce premier rendez-vous, particulier, en Champions Cup ?

Félix Lambey : Oui c’est particulier car c’est historique pour le club. C’est encore une étape supérieure pour nous donc il y a beaucoup d’excitation de pouvoir enfin se mesurer à ce qui se fait de mieux en Europe. Et de découvrir cette compétition qui est d’un niveau encore plus haut que le Top 14.

Cette compétition vous-a-t-elle toujours fait rêver ?

F.L. : Oui ! Gamin, j’ai toujours regardé la H-Cup. Ça fait partie des gros matches et des grosses confrontations de la saison. Je pense que c’est une compétition qui fait rêver. Le niveau européen et se mesurer à ce qui se fait de mieux en Europe, c’est intéressant. On a une belle Poule avec les Saracens qui a une bonne partie de l’équipe de l’Angleterre. On a beaucoup de chance de pouvoir se confronter à des mecs comme ça. Pareil pour Cardiff et Glasgow. C’est ce qui se rapproche le plus du niveau international. Les mecs qui ont cette expérience disent qu’on en est assez proche.

Top 14 - Félix Lambey (Lyon) contre le Racing 92Icon Sport

Personnellement, vous allez découvrir cette compétition…

F.L. : On demande aux mecs qui l’ont jouée ce qui est différent et ce qu’il y a en plus. C’est une compétition où l’on est arbitré un peu différemment. Les équipes anglaises ou galloises aiment faire de longues séquences de jeu ce qui est un peu différent du Top 14. Mais le LOU est une équipe qui aime ce genre de confrontation où on peut déployer du jeu et se déplacer. On a les joueurs pour ! On peut se plaire là-dedans.

Il y a quelques années, en rejoignant le centre de formation du LOU, vous vous imaginiez jouer la Champions Cup avec ce même club ?

F.L. : Non ! Quand je suis arrivé au LOU, jouer en Top 14 n’était déjà pas encore prévu… Aujourd’hui jouer la grande Coupe d’Europe, c’est mérité pour le club qui a fait tous les efforts sportifs et en dehors pour en arriver là. Ce n’était pas gagné il y a quelques années.

Lyon s’est donné les moyens de ses ambitions !

F.L. : Exactement. Dans tous les domaines du club, tout le monde a fait énormément d’efforts mais y arriver maintenant, c’est une grande réussite. J’espère que ce n’est qu’un début et que l’on pourra rapidement, peut-être pas la gagner mais performer et gagner des matches dans cette compétition. On se doit sportivement de répondre présent. Le LOU doit faire partie des grands clubs français.

Top 14 - Félix Lambey (Lyon) heureux de la victoire de son club formateur à la U Arena face au Racing 92Icon Sport

Vous êtes formé au LOU et jouer un match de Coupe d’Europe sur la pelouse de Gerland, avec la petite musique, doit évoquer des souvenirs de ballon rond ?

F.L. : (sourires) Beaucoup d’étapes y ont été franchies par un club mythique dans un autre sport. Il y a eu des moments exceptionnels et se dire qu’aujourd’hui c’est le LOU qui va disputer la grande Coupe d’Europe, c’est une belle réussite pour la ville de Lyon et le club. On y pense, il y a beaucoup de fierté d’en arriver là. C’est encore plus beau, c’est ce dont on rêve quand on est plus jeune. Pouvoir le faire dans son club formateur, ça rajoute quelque chose. Le club a progressé et on est plusieurs à avoir évolué avec lui.