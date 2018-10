Champions Cup - Doussain : "En 9 ou en 10, tant que je prends du plaisir c’est le plus important"

Rugbyrama : Cette défaite face à Cardiff à Gerland, ce n’est pas l’entrée que vous aviez imaginée…

Jean Marc Doussain : C’est forcément une déception mais il nous faut passer à autre chose. On a eu ce premier match pour nous jauger en Champions Cup. Maintenant on va attaquer un gros morceau avec les Saracens. En tout cas, on va continuer d’apprendre et se préparer dans notre coin pour aller faire le meilleur match possible là-bas.

Apprendre, cela semble justement être le mot d’ordre de cette équipe lyonnaise ?

J-M.D. : Ce rendez-vous peut permettre de se rendre compte du travail qu’il reste à effectuer pour côtoyer les meilleurs en Champions Cup. On a perdu contre Cardiff mais je pense que c’était une équipe, en étant objectif, à notre portée. On n’a pas fait ce qu’il fallait et on doit vraiment progresser sur certains points. Il faut continuer à travailler nos points positifs pour gagner de la confiance pour les deux derniers matches de championnat avant la coupure.

Justement, quels sont vos points de satisfaction ? Et les déceptions ?

J-M.D. : Même si on s’est fait percer trois fois, à cause d’erreurs individuelles, notre défense collective est plutôt en place. En championnat elle l’est, et cela s’est vérifié aussi en Champions Cup même si on prend 30 points. On ne peut pas dire que l’on s’est fait transpercer de partout. Notre mêlée et notre conquête ont été performantes. Mais il va falloir bosser nos zones de rucks. C’est là que l’on a perdu le match.

Jean-Marc Doussain (Lyon) contre ToulouseIcon Sport

Comment jugez-vous vos premiers mois de compétition avec votre nouvelle équipe ?

J-M.D. : Ça peut toujours être mieux… On a toujours envie d’être proche du parfait mais c’est loin de l’être. J’ai envie d’être encore meilleur que ce soit en "9" ou en "10", d’être le plus performant pour l’équipe et j’ai envie de prendre de l’expérience en jouant le plus de matches possibles. Le projet de jeu est différent, très précis et je me retrouve complètement dans le discours de Pierre (Mignoni) où il ne faut pas déroger à l’état d’esprit de l’équipe.

" Je savais que j’aurais cette double casquette "

Avec les blessures de Baptiste Couilloud et Jonathan Pélissié, et en attendant que Charl McLeod soit prêt, vous allez devoir assumer le rôle de demi de mêlée. C’est une situation un peu particulière ?

J-M.D. : Forcément parce que Pierre avait pour but de me faire jouer plus à l’ouverture. Il m’a recruté pour jouer à l’ouverture. Mais je savais que j’aurais cette double casquette. Malheureusement cela est dû à des blessures et c’est dommageable pour nous parce que ce sont deux maillons forts de l’équipe. Du coup, je bosse plus le poste de "9". J’ai quand même un peu d’expérience à ce poste-là. C’est juste différent au niveau des courses et sur la technique de passes.

Cela implique des responsabilités. Étiez-vous encore dans une phase d’adaptation à votre nouvelle équipe ou vous sentiez-vous déjà pleinement intégré ?

J-M.D. : Franchement dans la tête, je suis bien intégré. J’ai basculé sur autre chose. Je suis maintenant prêt à jouer. Je me sens bien physiquement même si forcément les matches de Champions Cup sont plus durs. Je me sens bien dans ce groupe. J’ai été très bien intégré avec les autres recrues.

Champions Cup - Jean-marc Doussain (Lyon) contre Cardiff (Crédit Photo : EPCR)Other Agency

La page du Stade toulousain a été tournée…

J-M.D. : Ce n’était pas facile mais je suis passé à autre chose. Cet épisode est terminé. C’était une partie de ma carrière et maintenant je suis complètement joueur du LOU, fier et très content d’avoir fait ce choix.

Avec toute la concurrence qu’il y a dans cette charnière, comment vous vous projetez ?

J-M.D. : Dire match à match peut sembler être une phrase un peu bateau mais c’est vraiment ça. Malheureusement, on n’est pas épargné à ces postes. Il faut s’adapter. C’est aussi pour ça que Pierre m’a recruté. Je suis là pour aider l’équipe. Que ce soit en "9" ou en "10", tant que je prends du plaisir sur le terrain c’est le plus important.