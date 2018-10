Champions Cup - Discipline : Toulouse fait appel de la suspension de Jerome Kaino

La décision prise par la commission de discipline indépendante de l'EPCR "ne repose sur aucun (élément) observable clair et évident d'un acte de jeu déloyal" et "porte sur des ressentis et non sur des faits avérés", a ajouté le club.

Kaino est suspendu jusqu'au 3 décembre pour une charge avec l'épaule sur Jamie Roberts qui lui a valu un carton jaune mais qui "aurait mérité un carton rouge", selon la commission de discipline, qui a estimé que le Néo-Zélandais avait percuté la tête du Gallois. Le Stade Toulousain a indiqué qu'il étudiait par ailleurs la décision rendue au sujet de Lucas Pointud, suspendu lui quatre semaines pour avoir heurté avec l'épaule la tête du pilier de Bath Nathan Catt, "car les motifs d'accusation évoqués paraissent contestables".