Fermez les yeux et replongez-vous dans les souvenirs de la première Coupe d’Europe. Elle s’appelait alors H-Cup, et Toulouse gagnait cette première édition face à Cardiff 21-18 devant presque 22 000 spectateurs. Depuis cette année, le palmarès des Toulousains a explosé et les Rouge et Noir sont devenus l’une des équipes les plus titrées d’Europe.

HCup - La déception de Guy Novès (Toulouse) après l'élimination face à Edimbourg en 2012Icon Sport

Mais depuis presque 10 ans, les anciens hommes de Guy Novès ont fait chou blanc en Champions Cup.

Trois quarts de finale depuis 2011, trois défaites

La descente aux enfers commence par cette défaite contre Édimbourg sur l’édition 2011-2012. L’année d’après, le Stade ne passera pas les poules et les deux prochains quarts de finale qu’ils joueront en 2014 et 2017 se solderont par deux déculottées face au Munster, 47-23 et 41-16. Les joueurs d’Ugo Mola vont manger leur pain noir entre élimination en phases de poule et leur mauvais résultat en Top 14, synonyme de qualification pour la Challenge Cup. Ils se retrouveront enfin dans un quart de finale dans la peau du favori contre le Racing dimanche.

Une victoire pour donner un nouvel élan au Stade Toulousain



La dernière fois que le Stade Toulousain a passé les quarts de finale c’était en 2011. Ils sont venus s’écraser sur la puissance du Leinster en demi finale 32-23. Leur dernière finale remonte en 2010 face à Biarritz…une victoire 21-19. Les partenaires de Vincent Clerc avaient alors soulevé leur dernier trophée. Des souvenirs aux allures de nostalgie pour tous les amoureux du club.

HCup - Vincent Clerc(Toulouse) en 2013 contre LeicesterIcon Sport

Mais de l’eau a coulé sous les ponts et la nouvelle génération toulousaine a fait renaître l’espoir des supporters de revoir le Grand Toulouse des années précédentes. S’il est encore tôt pour dire que Toulouse peut gagner le titre, il est évident qu’au vu de ses prestations ils sont loin de faire partie des outsiders.

Dylan Munoz