Clap de fin de la phase de poules de la Champions Cup et de la Challenge Cup qui a vu s’affronter 40 clubs français, anglais, gallois, irlandais, écossais, russes et italiens. Sur les 14 clubs hexagonaux engagés, 6 auront réussi à se hisser en quarts de finale au terme des 6 journées de compétition. Toulouse, Clermont et le Racing 92 restent dans la course pour succéder aux Saracens alors que Bordeaux, Toulon et Castres tenteront de rejoindre les demi-finales de la "petite" coupe d’Europe.

Belle prestation de ces 6, qui restent tout de même à 3 longueurs du record du nombre de clubs français qualifiés en quarts de finale. Lors de la saison 2010/2011, pas moins de 9 équipes avaient rallié les phases finales des deux compétitions dont Perpignan, Biarritz, Toulon et Toulouse en Champions Cup et La Rochelle, Clermont, le Stade Français, Montpellier et Brive en Challenge Cup. Mais l’évènement de cette année 2020 n’est autre que la perspective de 4 quarts de finale qui seront disputés à la maison pour Toulouse, Clermont, Bordeaux et Toulon.

Une situation qui ne s’était justement pas produite depuis la saison 2010/2011 avec la réception de 5 rmatchs pour les 9 clubs français engagés en phases finales. A noter que depuis 2009, le nombre de matchs disputés à domicile par les quarts de finaliste français oscille entre 1 et 3.

22 matchs sur 24 remportés par Toulouse, Clermont, Toulon et Bordeaux

Les stades Chaban-Delmas, Mayol, Marcel-Michelin et le Stadium de Toulouse (ou Ernest-Wallon ?) seront donc les théâtres du début des matchs à élimination directe début avril. Un avantage mérité pour le Stade Toulousain, l’ASM, le RCT et l’UBB, qui à eux 4, totalisent 22 duels gagnés sur les 24 disputés. Mention spéciale aux hommes d’Ugo Mola, de Patrice Collazo et de Christophe Urios qui à ce jour, sont invaincus dans l’exercice européen avec des prestations solides qu’importe les adversaires.

Pour rappel, en Champions Cup et en Challenge Cup, les 4 meilleurs premiers des phases de poule, en plus d’être qualifiés pour la suite de la compétition, ont l’avantage de recevoir à domicile leurs adversaires. Niveau calendrier, retour de la Coupe d’Europe les 3/4/5 avril prochain avec le Stade Toulousain qui recevra l’Ulster et Clermont qui sera opposé au Racing 92. La "petite soeur" de la Champions Cup verra s’affronter une troisième fois Bordeaux et Edimbourg ainsi que Toulon et les Scarlets. La suite de la course à l’Europe, c’est maintenant aux clubs français de l’écrire.

Par Marianne Calero