Liam Williams de retour avec les Saracens

Les semaines suivent mais ne se ressemblent pas pour les Saracens. Dans le dur il y a peu en Premiership et même en Champions Cup, les Sarries commencent 2018 de la meilleure des façons. Après Billy Vunipola, Maro Itoje, c’est maintenant l’ailier Liam Williams qui va faire son retour ce week-end avec son club. Le Gallois était absent des terrains depuis le 18 novembre et une déchirure des ligaments de l’aine, blessure contractée avec son pays contre la Géorgie. Un énorme ouf de soulagement pour le club anglais, mais également pour Warren Gatland, le sélectionneur du Pays de Galles qui devra se passer déjà de son capitaine Warburton, Faletau, Amos et sans doute North, au moins pour le début du Tournoi des 6 nations.