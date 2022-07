Championnat d'Europe à 7 : les Françaises se rattrapent en match de classement contre la Roumanie

Comme la France, la Roumanie n'avait remporté qu'un seul match de poule sur quatre avant de jouer ce match de classement pour les places 5 à 8. Mais il n'y a pas eu débat entre les deux équipes ce dimanche à Cracovie. Les Bleues ont inscrit un total de six essais par l'intermédiaire de Lina Tuy qui s'est offert un doublé, Lili Dezou, Aubane Rousset, Cleo Hagel, et Lea Trollier. Elles s'imposent 36 à 7 et obtiennent un second succès dans la compétition.

L'Irlande, l'Espagne, la Pologne et l'Ecosse joueront quant à elles les premières places au classement.