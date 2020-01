Quel est votre sentiment après ce match ?

Un peu de déception forcément, on avait à coeur de prendre le bonus offensif. Là au final, on ne dépend pas de nous-mêmes pour la qualification, mais je suis content de l'investissement de toute l'équipe. On voulait retrouver de la confiance sur notre jeu tout d'abord, et le goût de la victoire au Hameau, de ce côté là, c'est réussi.

Qu'est-ce qu'il vous a manqué pour assurer cette victoire à cinq points ?

En seconde période on a été un peu trop indisciplinés, ce qui nous a forcé à énormément jouer dans notre camp. Ensuite on n'a pas réussi a garder le rythme que l'on avait en début de match sur nos attaques. Je pense également qu'il nous a manqué un peu d'expérience en fin de match avec tous les jeunes joueurs qui étaient sur la pelouse, pour marquer ce quatrième essai. Toute ces raisons font qu'on a des regrets

Sur le plan personnel, vous inscrivez un doublé, satisfait de votre rencontre ?

C'est certain que je suis quand même content de ma prestation. Malgré tout, je sais que j'ai encore loupé deux ballons hauts après une chandelle par exemple et j'ai mis l'équipe en difficulté, donc je vais encore travailler dur pour m'améliorer et faire mieux la prochaine fois.

On a vu l'apport de Ben Smith sur ce match, décisif sur votre premier essai..

Franchement j'étais très heureux de débuter à ses côtés, je ne l'avais pas encore fait. Je savais qu'il fallait que je le suive sur certains actions et je vois qu'il a fait pas mal de passes après-contact donc je vais continuer à la suivre je pense (rires). Même si il parle qu'anglais pour l'instant j'essaie de comprendre ce qu'il me dit, à l'entraînement je regarde énormément ce qu'il fait pour apprendre de ce genre de joueur. On l'a vu aujourd'hui, il apporte un gros plus à l'équipe.

Cette parenthèse européenne a redonné un souffle à la Section Paloise ?

Bien sûr, c'était notre objectif de nous retrouver dans le jeu durant ces deux rencontres en Challenge Cup. "Oublier" en quelque sorte nos mauvais matchs en championnat, repartir de l'avant. On voulait préparer au mieux notre déplacement compliqué à Brive la semaine prochaine. On va travailler dur cette semaine, apprendre de nos erreurs sur nos derniers matchs pour être prêts samedi prochain.

Propos recueillis par Vincent Franco