Challenge Cup - Clermont qualifié, Perpignan n'y arrive toujours pas... Retour sur la 5ème journée

Perpignan 27 – 34 Bordeaux-Bègles

Toujours pas de succès dans cette Challenge Cup pour les Catalans. Dans ce match à huit essais, ils ont été dépassés par une équipe de l'UBB remaniée. Les Usapistes sont revenus à 7 points grâce à un essai de Cyril Deligny en fin de match, mais n'ont pas réussi à accrocher ne serait-ce qu'un match nul. Perpignan n'a toujours pas remporté de match cette saison, Bordeaux-Bègles est également éliminé de la compétition.

La Rochelle 32 – 12 Zebre

La qualification est presque dans la poche pour le Stade Rochelais, qui n'a besoin que d'un point lors du match retour en Italie pour se qualifier. Menés 12 à 6 à la mi-temps, Les Jaune et Noir ont su réagir durant le deuxième acte. Les coéquipiers de Danny Priso ont marqué quatre essais en seconde période et remportent finalement le match haut la main avec le bonus offensif. Une victoire lors de la dernière journée leur assurerait un quart de finale à domicile.

Stade Français 35 – 14 Pau

Ce match entre deux équipes déjà éliminées ne présentait aucun enjeu, si ce n'est de fournir des minutes sur le pré aux joueurs qui en manquaient. De cette partie comptant pour du beurre, les Parisiens repartent avec une victoire bonifiée. Devant les spectateurs du Stade Jean-Bouin, les hommes d'Eyneke Meyer ont passé cinq essais aux Palois. Ils se rendront à Worcester pour la dernière journée, alors que Pau recevra les Ospreys.

Trévise 38 – 24 Agen

Trévise peut toujours espérer une première qualification grâce à cette victoire bonifiée. Pourtant les Agenais se sont accrochés, n'étant mené que de deux points à la mi-temps. C'est au retour des vestiaires que les Italiens ont fait la différence, marquant quatre essais en l'espace de 21 minutes. Ils notamment pu bénéficier d'un triplé de leur demi de mêlée Tito Tebaldi. Le SU Agen est éliminé tandis que le Benetton est toujours en course.

Harlequins 38 – 20 Grenoble

Les Londoniens sont en bonne position pour finir premiers de leur poule. Face à une équipe grenobloise remaniée mais accrocheuse, les Anglais ont empoché une victoire bonifiée en marquant cinq essais, dont quatre en première mi-temps. Les Grenoblois ont également marqué trois essais dans le premier acte, avec notamment un doublé de l'arrière Gervais Cordin. Si les Grenoblois sont éliminés, les Harlequins comptent 3 points d'avance sur Trévise avant un dernier déplacement à Agen.

Clermont 48 – 40 Northampton

Quel spectacle pour ce dernier match de la journée ! Les Clermontois menaient 24 à 12 à la mi-temps, mais ont vu remonter les Anglais lors du second acte, théâtre d'un incroyable festival offensif. Aux doublés de Fofana et Betham s'est opposé le triplé du Néo-Zélandais Teimana Harrison, et les Saints repartent du Stade Marcel-Michelin avec un bonus offensif largement mérité. Avec 5 victoires bonifiées en autant de matchs, l'ASM est assurée de recevoir son quart de finale ainsi qu'une hypothétique demi-finale à Michelin.