Deux rencontres franco-françaises dès le début. Bayonne défiera Toulon et le Stade Français sera opposé à Brive. Agen recevra l'équipe écossaise d'Edimburgh vendredi 15 novembre 2019 pour le match d'ouverture. Castres et la Section paloise se déplaceront respectivement chez les Dragons et du côté de Leicester. Les hommes de Christophe Urios joueront contre les Wasps sur la pelouse de Chaban-Delmas pour commencer.