Verhaeghe : "On voulait finir sur une bonne note"

Rugbyrama : Il n’y avait pas d’enjeu sur ce match, mais la victoire était importante ?

Florian Verhaeghe : On voulait vraiment finir cette campagne européenne sur une bonne note. On a très mal géré le reste de la compétition. Même si on ne pouvait plus rien espérer avant le début de cette journée, c’est important de finir de cette façon. C’est un point, malgré tout, positif.

Vous avez fait une très bonne entame de match, c’était les consignes ?

F.V. : Oui absolument, c’était les consignes. Je crois qu’on les a bien respectées en marquant très tôt. Notre entame de la semaine dernière était tellement catastrophique que l’on se devait de se rattraper ce soir et montrer un autre visage.

Ça vous plait les matchs comme ça ?

F.V. : Oui, oui, vraiment (sourire). C’est le genre de match dans lequel c’est très rare qu’il y ait un exploit individuel qui vienne changer le match. C’est plutôt du combat, du combat et du combat. De la première à la dernière minute, c’est très physique. On est tombés sur une belle équipe de Sale.

Maintenant, il ne vous reste plus que le championnat …

F.V. : Oui c’est sûr. De toute façon le TOP 14, c’est l’objectif principal de notre saison. Certes, notre parcours en Coupe d’Europe n’est pas bon. Mais la priorité, c’est le championnat. Et ça commence dès le week-end prochain contre Oyonnax.