"Ce sera des matchs à huis clos ou rien !"... Le top des déclas

" En Argentine, des gens n’ont plus rien à bouffer... "

L'international argentin, compare dans un entretien accorder à Midi Olympique la situation de confinement de la France à celle de l'Argentine. Un vrai parallèle entre ces deux nations qui vivent cette période spéciale. Actuellement, Juan Imhoff est enfermé chez lui avec sa femme et son fils à Paris.

Champions Cup - Juan IMHOFF (Racing), face aux Ospreys.Icon Sport

" À huis clos, le rugby ne tient pas plus d’un mois et demi "

Il n'avait pas communiqué depuis un long moment, l'incertitude au tour du Stade Toulousain grandissait de plus en plus. Le président s'est exprimé sur la situation du club, mais aussi sur sa pensée des matchs à huis à clos. Dans cet entretien, Didier Lacroix s'explique sur les sujets chauds qui touchent son club, cependant, il se veut rassurant concernant les difficultés financières du Stade Toulousain.

" J'aimais être oublié "

Un joueur discret, Florian Fritz revient sur son parcour en tant que joueur professionnel au Stade Toulousain. Dans cet entretien, il parle aussi de cette nouvelle génération rouge et noir qui émerge de plus en plus.

Florian Fritz - Stade Toulousain vs Racing 92Midi Olympique

" Ce sera des matchs à huis clos ou rien ! "

Jean-Baptiste Grisoli, ancien médecin du XV de France et de Toulon, s'exprime sur les matchs à huis clos. Paradoxalement, par rapport à Didier Lacroix, lui serait favorable à cette idée de faire des matchs dans cette situation. Il demande aussi aux instances de ne pas mettre la pression sur ses confrères médecins.

" Revenir en Pro D2 d’ici 2023 "

Actuel président du CSBJ, Henri-Guillaume Gueydan est satisfait du travail de fond fourni par son club pour sortir des radars de la DNACG. Le président a de nouveaux objectifs pour Bourgoin comme une remontée en Pro D2.