C’est une figure du rugby toulonnais qui est partie. Loris Pedri est décédé. On n’oubliera pas son sourire, son accent, sa bonhomie toute provençale, pagnolesque au sens le plus émouvant du terme. C’était un pur Toulonnais, d’origine italienne, de la région de Florence. Il appartenait à une famille de commerçants, et il a longtemps tenu un restaurant de pâtes fraîches : “Le Ponte Vecchio”.

Pour nous, il incarnera jusqu’à notre dernier jour quelque chose d’assez indéfinissable, si spécial à la fois au rugby et à la rade. Une accolade qu’on n'aurait pas osé solliciter qu’il nous accorda dans un couloir de Mayol par exemple : "Embrasse-moi !", nous intima-t-il de sa tonalité toute provençale. Des moments comme ça, on en a vécu plus d’une poignée, en déplacement pour le Tournoi à Rome dans une trattoria où il assurait les traductions, où à une table du Cours Lafayette pour une discussion une vendeuse des quatre saisons nous racontait qu’elle avait la famille Wilkinson parmi ses clients. Il avait un cabanon aussi, où il amenait ses amis déguster des rougets au bord de la Grande Bleue. Il était aussi un drogué d'actualité du ballon ovale, il décortiquait la presse et appelait avec tendresse ceux dont il découvrait les deuils dans des entrefilets.

" Bouscatel : Je perds plus qu’un copain, un vrai ami "

"C’est terrible. Je perds plus qu’un copain, un vrai ami. Je suis très ému", confie René Bouscatel, actuel président de la LNR après avoir été celui du Stade toulousain. Il étouffe même un sanglot avant de poursuivre : "Que dire ? Sa bonhomie, sa gentillesse étaient si grandes. Il avait été président de Toulon, mais il aimait aussi Toulouse et il venait voir jouer le Stade. Je garde un souvenir très fort du jour où il était venu nous soutenir en Coupe d’Europe alors qu’on jouait à Milan. Il était venu en voiture depuis Toulon. Mois je venais de Barcelone où je me trouvais à cause des obligations professionnelles, j’avais atterri au dernier moment, il était venu me chercher à l’aéroport pour me conduire au stade dare dare, presque avec un gyrophare. Un geste que j’avais beaucoup apprécié."

De son côté, Pierre-Yves Revol, président de Castres et ancien président de la LNR explique : “C’était un ami très cher à mon cœur depuis les années 90. J’appréciais beaucoup sa gentillesse, sa faconde, sa gouaille. Il m’avait fait découvrir son territoire toulonnais. Pour moi, il incarne toute une époque, la CNRE, le début des Coupes d’Europe. Il était responsable des affaires internationales.”

A toute sa famille, son épouse et ses trois enfants, Rugbyrama et Midi Olympique adressent leurs sincères condoléances.

Loris Pedri était l’oncle de Jean Roch, célèbre DJ de Saint-Tropez et de Paris. Nous pensons aussi à son fils, Fabio, restaurateur lui aussi, aussi sympathique et solaire que lui, ce n’est pas peu dire.