Denis Charvet a côtoyé Jean-Pierre Bastiat dès ses plus jeunes années, il raconte “ Jean-Pierre était un seigneur, seigneur dans le jeu, je l’ai connu jeune, je me souviens de Jean-Pierre à Agen où il est buteur. Il avait dévié un coup de pied adverse en sautant il avait sorti le ballon qui partait entre les perches, cela m’avait impressionné. C’était comme si c’était Gargantua, un monstre. Il savait tout faire sur un terrain de rugby.”

Il poursuit “C’est une immense tristesse, ça change beaucoup de choses, c’est quand on sait qu’ils sont plus là que ça change, c’était l’esprit des Barbarians incarné. C’était un seigneur de ce jeu mais également un seigneur dans la vie. Pour moi il y avait un côté seigneurial. On s’est tous inspirés de lui. Il a été une source d’inspiration pour beaucoup dont moi le premier. Jean Pierre c’était un monument. Il n’avait jamais un mot de travers. C’était quelqu’un d’extrêmement positif, toujours joyeux, il aimait la vie. Il était solaire, dans la vie comme dans le vestiaire. C’était le grand frère qu’on rêvait d’avoir, le camarade parfait. Il était d’une gentillesse incroyable, la bonté incarnée toujours à aider les autres. On est allé à l’autre bout du monde ensemble avec Jean-Pierre Rives, Serge Blanco en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande et c’est des souvenirs marquants."

La gorge nouée, l’ancien international français se remémore l’un des derniers souvenir partagé avec Jean-Pierre Bastiat “Lorsque j’étais manager des Barbarians à Bordeaux contre les Tonga, il était venu nous rendre visite. Jean-Pierre avait remis quelques maillots, puis il avait fondu en larme en faisant un discours magnifique pour les jeunes en leur disant qu’il fallait en profiter et que ça passait très vite. Pour moi c’est le souvenir le plus marquant, cette grande carcasse qui s’effondre comme cela. Il avait un cœur qui battait mais pas comme pour les autres. Cette remise de maillot restera à jamais gravée dans ma mémoire. C’est tout Jean-Pierre.”

Les autres réactions du rugby français

Pierre Albaladejo qui l'avait recruté à Dax a également réagit "On est tous peiné, pour l'individu et l'homme qu'il était", a commenté l'ancien ouvreur international et consultant Pierre Albaladejo à propos de "ce grand gaillard que j'ai recruté au basket quand il avait 17 ou 18 ans et qu'on a fait venir au rugby. Et il a encore grandi. Ca a été un monstre de joueur, attention, et partout où j'allais commenter dans les autres pays, on me demandait et Bastiat, qu'est qu'il devient ?+", a poursuivi Albaladejo. "Toute le monde le connaissait. C'est un joueur d'exception qui a fait partie de ces 15 phénomènes autour de Jean-Pierre Rives et du petit (Jacques) Fouroux qui avaient fait ce fameux Grand Chelem, sans encaisser un essai".