Max Semont était le pilier droit d'une première ligne qui a marqué son époque : celle des trois "S". Il était associé à "Tarzan" Christian Swierczinzki au talonnage et à Antoine Savio au poste de pilier gauche. Ce trio aurait mérité d'être champion de France en qualité pure, mais en 1969, quand le CAB fut sacré, seul Tarzan jouait encore. Max Semont tenait la route en mêlée et savait utiliser les ballons qui lui passaient par les mains, clairement plus que la moyenne des "numéros 3" de l'époque. Il venait de Condom et il avait débarqué à Bordeaux en formant un tandem avec Jean Trillo. Il était ensuite parti à Périgueux où il exerçait la profession de géomètre. Rugbyrama adresse ses condoléances à ses proches.