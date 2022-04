C’était un pilier écossais qui ne payait pas forcément de mine. Il était musclé , évidemment, mais pas très large, ni très massif. Ca ne l’empêcha pas de connaître 61 sélections pour l’Ecosse plus six pour les Lions (97-2005). Il figurait dans le groupe qui avait gagné le Tournoi 1999. On le surnommait « flintstone » à cause d’une ressemblance avec un personnage de dessin animé. Il avait un lien avec la France puisqu’il avait joué pendant deux saisons à Brive (99-2001), et il avait été aussi entraîneur adjoint de Lyon en 2012-2013 et s'était établi en Dorogne. Il souffrait d'un cancer du colon depuis 2019. Il n’avait que 50 ans