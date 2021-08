Rob Kearney garde un oeil avisé sur les Lions, sélection qu'il a eu l'honneur de représenter à trois reprises en 2009 (appelé en 2013, il ne joua pas de test). Pour la BBC, l'arrière exilé en Australie à la Western Force est revenu sur ce troisième et dernier test entre l'Afrique du sud et les Lions britanniques et irlandais. L'Irlandais a noté que c'était "plus une défaite des "Tourists" qu'une victoire des Springboks". Dans le "décideur" de la tournée, qui a penché du côté des champions du monde en titre (19-16), l'international irlandais (35 ans, 95 sélections) a ajouté : "Les Lions ont commencé à être brouillons lors des cinq ou dix dernières minutes."

Le coup de pied victorieux de Morné Steyn lui a d'ailleurs rappelé des souvenirs, puisque douze ans plus tôt, c'est ce même Steyn qui enlevait la série à laquelle il prenait part...

Présent dans la même émission, Shane Williams qui était aussi de la tournée 2009 avec les Lions, était de cet avis : "Ils contrôlaient les débats et jouaient dans le bon tempo. Surtout en première mi-temps, quand on voit l'occupation et la possession des Lions, on se dit qu'ils ont laissé 14 points filer... Malheureusement, en deuxième mi-temps, l'Afrique du sud a ralenti le jeu pour mieux leur convenir. Et ça a pris seize minutes avant que les Lions ne se réveillent."

Quand aux points positifs de cette tournée des Lions, on retiendra la rentrée de Finn Russell qui a remplacé Dan Biggar. Si le sélectionneur Warren Gatland l'a évoqué en conférence de presse : "Il a montré la vitesse à laquelle il pouvait jouer balle en main. Il a beaucoup créé, et pour quelqu'un qui a très peu joué, il a été excellent." Alors que les observateurs ont largement reproché l'absence de prise de risque dans cette série, le Racingman a bouleversé les choses à son échelle. Autour de la table de la BBC, tous étaient d'accord avec le Néo-Zélandais à commencer par Rob Kearney : "Il (Finn Russell) a été génial et a amené rapidité et initiative." "Il a fait une énorme différence", approuvait Shane Williams.