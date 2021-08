80'+1 : C'EST FINI ! L'AFRIQUE DU SUD S'IMPOSE SUR LE FIL ET REMPORTE LA SERIE FACE AUX LIONS !

80'+1 : Le ballon sort mais Monsieur Raynal siffle une pénalité pour les Sud-Africains !

80' : Les Lions ont récupéré la balle sur le renvoi ! Kolisi conteste, la balle est enterrée et une mêlée est sifflée pour Conor Murray et ses coéquipiers.

79' : Steyn la passe sans problème ! 19-16

78' : Pénalité pour les locaux ! Jantjies s'enflamme et joue vite mais pas au bon endroit. Oh, que cette pénalité vaut cher... Elle est située à environ 35 mètres, face aux poteaux.

77' : L'Afrique du Sud a le ballon, et elle joue dans le camp adverse désormais !

76' : Les Britanniques jouent dans l'avancée et un coup de pied de Russell met Steyn sur pression. Renvoi aux 22 mètres finalement !

75' : Russell ne tremble pas et égalise ! 16-16

73' : Mostert se saisit du cuir et les Boks avancent d'une quinzaine de mètres. Mais ils perdenet la balle : percée d'Henshaw ! Am se met à la faute et offre une pénalité aux Lions, à 40 mètres des perches.

72' : La pénalité pour les Boks ! C'est Sinckler qui a cédé face à Nyakane.

71' : Moins de dix minutes à jouer et la décision est loin d'être faite.

70' : Les Lions percutent au ras et Vunipola s'écroule dans l'en-but ! Pas d'essai pour le pilier anglais, qui ne peut aplatir. Mêlée à venir, tandis qu'Eben Etzebeth reste à terre.

69' : Le jeu est arrêté, et on en revient à une pénalité plutôt bien placée pour Finn Russell. Mais le Racingman va chercher la touche !

68' : Bonne possession pour les Lions avec van der Merwe qui pénètre dans les 22 adverses.

67' : Et ça passe pour l'ancien Parisien. Les Springboks repassent devant ! 16-13

65' : Lancer pour Marx dans le camp adverse. La locomotive est mise en route avec un ballon porté, stoppé illégalement par le pack rouge. Steyn va prendre les points, lui qui effectue son grand retour en sélection.

64' : Le Toulonnais Eben Etzebeth est sanctionné sur le renvoi, tandis que Jantjies remplace Reinach, et Morne Steyn entre à la place de Pollard.

63' : Russell passe trois nouveaux points ! Les hommes de Warren Gatland reviennent à égalité. 13-13

62' : On accélère le rythme du côté des Lions. Ces derniers obtiennent la faute sud-africaine. Russell va tenter de passer la pénalité. Conan a été remplacé par Simmonds.

60' : Pour une fois, les Springboks sont sanctionnés en mêlée. Russell ramène les siens dans le camp adverse. Nyakane entre à la place de Kitshoff pour les Boks.

59' : Arrêt de volée signé Liam Williams qui peut dégager les Lions. Et finalement l'erreur de mains d'Ali Price sur un coup de pied de Kolbe... Price est remplacé par Murray. Sinckler a remplacé Furlong.

58' : La transformation de Pollard passe. Les Boks reprennent trois points d'avance. 13-10

57' : La vidéo est demandée par Monsieur Raynal, pour un possible en-avant au départ de l'action. Rien d'évident pour l'arbitre français qui accorde l'essai, malgré les contestations d'Alun Wyn Jones...

57' : OH L'ESSAI DE KOLBE POUR LES BOKS ! Am passe après contact pour Le Roux qui fixe et transmet à Cheslin Kolbe. L'ailier de poche se débarasse de Williams et Cowan-Dickie, tout juste entré en jeu, pour filer derrière la ligne. 11-10

56' : Possession pour les Lions à hauteur de la ligne médiane. Mais c'est assez brouillon et les partenaires de Mako Vunipola reculent.

54' : Nouvel échec au pied pour le Montpelliérain. On en reste à 6-10 !

54' : Kolisi pointe les poteaux du doigt. Nouvelle occasion pour Pollard. De Jager est remplacé par Kwagga Smith.

53' : Le bras de l'ouvreur écossais vient en fait heurter le visage de l'ailier du Stade toulousain. Ce sera une simple pénalité à l'encontre de Finn Russell.

53' : Mako Vunipola gratte le ballon mais Monsieur Raynal souhaite vérifier un plaquage de Russell sur Kolbe...

52' : Belle mêlée et offensive pour les Boks. Or, Pollard perd la balle.

51' : La mêlée est à refaire. Elle est positionnée dans le camp britannique et irlandais, côté droit sud-africain.

50' : Enième en-avant. Cette fois, c'est Conan qui échappe la gonfle. Nouvelle mêlée pour les Sud-Africains.

49' : Wiese capte le cuir mais concède la touche. Lancer pour Ken Owens.

48' : Les Lions construisent leur sortie de camp après avoir assuré la conservation du ballon.

47' : Le poteau pour le buteur springbok !

46' : Mbonambi au lancer, et conquête assurée. On lance Kolisi au milieu du terrain. Curry et Aki sont sanctionnés. Pollard a l'occasion de ramener les siens à une longueur.

45' : Pollard joue au pied mais se fait contrer. Le maître à jouer des Boks et son partenaire de la charnière ont du mal à emballer la partie. Les hommes de Gatland peuvent un peu souffler.

45' : Les Lions contiennent les assauts adverses, qui manquent globalement de vitesse lors des éjections...

44' : Le maul formé par les locaux ne donne rien, on repart dans de l'affrontement direct.

44' : Quatrième bras cassé, le deuxième sifflé pour les Boks. Monsieur Raynal rappelle les capitaines à l'ordre.

43' : La légère domination du pack sud-africain en mêlée fermée se confirme : nouvelle pénalité ! On note au passage l'entrée de Mako Vunipola en lieu et place de Wyn Jones.

42' : Introduction à venir pour Cobus Reinach.

41' : Sur un coup de pied croisé des "Sudafs", Josh Adams commet un en-avant et concède donc la mêlée.

41' : Renvoi de Pollard, capté par les hommes en rouge.

Mi-temps : Pour l'instant, les partenaires d'Alun Wyn Jones mènent au score et se montrent légèrement plus dominateurs. Mais quelques imprécisions viennent perturber leur finition. Les Boks, eux, n'ont quasiment rien montré lors de ces 40 premières minutes. Ils ont d'ailleurs concédé l'unique essai du premier acte, inscrit sur maul par l'intermédiaire de Ken Owens.

40' +2 : Eh bien finalement rien du tout. Wiese échappe à la sanction... Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 10 à 6 en faveur des Lions britanniques et irlandais.

40' +2 : Le numéro 8 springbok vient percuter un joueur des Lions encore au sol. Cela pourrait coûter cher !

40' +2 : Conquête brouillonne : Monsieur Raynal demande la vidéo. Le Catalan souhaite revoir un possible mauvais geste de Jasper Wiese...

40' : Ali Price s'enmêle les pinceaux et se retrouve pénalisé. Pollard dégage les siens.

39' : Petite série de pick and go mise en place par les hommes de Gatland.

38' : L'Afrique du Sud récupère la gonfle, mais échappe la balle par la suite. Mêlée très bien placée pour les Lions, à condition de ne pas subir...

37' : Sur le renvoi, de Allende concède une pénalité en conservant la balle au sol. Touche à suivre à 5 mètres de la ligne des Boks !

36' : Handré Pollard réduit l'écart en passant un coup de pied. 6-10

35' : L'effort du pack sud-africain est récompensé par Mathieu Raynal. Les Lions ont subi sur cette mêlée !

34' : Néanmoins, une énième imprécision vient offrir une introduction en mêlée à Ali Price.

33' : Cette fois, le bras cassé est pour Handré Pollard. Le joueur du MHR monte une chandelle, qui sourit à Cobus Reinach, son partenaire en club.

32' : Henshaw vient percuter la défense adverse au centre du terrain, alors que Maro Itoje s'échappe. Mais Damian de Allende vient sauver la patrie avec un contest efficace.

30' : La touche n'est pas assurée par les soldats de Jacques Nienaber. Mêlée pour les Lions, qui ont pour le moment la main sur la rencontre !

29' : Un ballon porté se construit au même endroit qu'il y a dix minutes. Mais Curry est sanctionné par Monsieur Raynal. Munition perdue par les Lions !

28' : L'offensive est contenue, en revanche, l'arbitre français donne une pénalité aux Britanniques et Irlandais... qui choisissent une nouvelle fois la touche.

27' : Gros travail de van der Merwe qui gagne quelques mètres. Les Lions commencent à trouver de l'avancée.

26' : Le dégagement de Price est contré. Touche et finalement bras cassé à négocier pour les Lions.

25' : Belle prise en l'air de Liam Williams, après une grosse quille montée par les Boks.

25' : De Jager capte le cuir, et le ballon porté s'organise autour de lui. Bonne défense des Lions.

24' : Avantage en cours à hauteur de la ligne médiane. Cela ne profite pas, et donc pénalité en raison d'un maul écroulé par les hommes de Gatland.

23' : Suite à une mêlée, Reinach joue au pied côté fermé. La balle est contrée et touche à suivre pour l'Afrique du Sud.

22' : Sur le renvoi, les locaux se mettent encore à la faute. Ils sont ramenés dans leur camp. Heureusement pour eux, une imprécision des Rouge vient stopper la progression britannique.

21' : En coin, Russell transforme ! 3-10

20' : Le choix de prendre la pénaltouche au lieu des points s'est avéré payant pour les partenaires d'Owens.

19' : ESSAI DE KEN OWENS POUR LES LIONS ! Le Gallois est le poisson pilote du maul qui emporte les Boks jusque derrière la ligne. 3-8

19' : Lancer à quelques mètres de la ligne et ballon porté qui s'organise autour d'Itoje.

18' : Belle séquence collective avec notamment un joli petit coup de pied de Russell vers l'aile droite. Lui et ses partenaires vont bénéficier d'une pénaltouche.

17' : Oh les Lions remontent le terrain depuis leurs 22 mètres !

16' : Finn Russell égalise ! 3-3

15' : L'effort est fait par les hommes de Warren Gatland, qui récupèrent une pénalité bien placée sur la poussée.

14' : Bras cassé et mêlée pour les Lions. Ali Price introduit, mais les deux premières lignes s'effondrent.

13' : Touche à venir dans le camp sud-africain. Les Lions vont pouvoir tenter quelque chose... Alors que Smith entre à la place de Mostert, qui sort le visage en sang.

13' : Gros tampon de Jasper Wiese sur Liam Williams, mais le troisième ligne springbok se met à la faute.

12' : Pollard ne se fait pas prier et ouvre le score ! 3-0

11' : Biggar sort, coup dur pour les Lions... Le fantasque Finn Russell entre à la place du Gallois.

11' : Dan Biggar reste au sol. Il va falloir surveiller le demi d'ouverture gallois. Son vis à vis, Pollard, va de son côté tenter la pénalité.

11' : Cela ne donne rien. On revient à une pénalité en faveur de l'Afrique du Sud.

10' : Après la mêlée, les locaux enclenchent une bonne séquence qui se poursuit dans les 22m adverses.

8' : Monsieur Raynal ordonne une mêlée en faveur des Springboks, Eben Etzebeth a perturbé le ruck des Rouge.

8' : Côté sud-africain aussi, on repart avec des petits tas, puis un jeu au pied de pression du demi de mêlée.

7' : Ali Price rend le ballon au pied, tandis que Handré Pollard renvoie la gonfle dans le camp britannique.

6' : Price joue avec ses "gros" pour le moment. Les Boks défendent bien.

5' : Le lancer n'est pas droit, c'est une mêlée qui se profile en faveur des visiteurs.

4' : Plaquage haut sifflé contre Bundee Aki, pénaltouche à venir pour l'Afrique du Sud.

3' : Biggar la tente, mais c'est manqué ! Renvoi aux 22 mètres. 0-0

2' : Les Lions ont remis la main sur la balle. Et première pénalité sifflée par Mathieu Raynal contre les Boks, avec un en-avant de Pollard repris devant.

1' : Très belle récupération de Kolbe sur un coup de pied de Reinach !

1' : C'est parti ! Et le ballon est capté par les locaux.

Avant-match : L'ouvreur des Lions, Dan Biggar, s'apprête à donner le coup d'envoi de ce dernier choc !

Avant-match : L'hymne sud-africain, "Nkosi Sikelel' iAfrika", retentit dans l'enceinte du Cap.

Avant-match : Damian de Allende entre en premier sur la pelouse côté Boks. Le centre fête en effet sa cinquantième sélection. Ses partenaires suivent.

Avant-match : Les Lions pénètrent sur la pelouse !

Avant-match : Nous ne sommes plus qu'à un quart d'heure du coup d'envoi du "decider", rencontre décisive qui désignera les vainqueurs de la tournée.

Avant-match : Comme Stuart Hogg, le pilier anglais Kyle Sinckler a été accusé de morsure. Il a néanmoins été blanchi et sera donc remplaçant ce samedi.

Avant-match : Si la semaine dernière, les Lions avaient subi la puissance sud-africaine lors du deuxième acte, la rencontre avait aussi été marquée par quelques petits incidents...

Avant-match : Warren Gatland a effectué six changements par rapport au XV de départ qui avait débuté samedi dernier. Bundee Aki se placera au centre avec Robbie Henshaw, alors que le meilleur marqueur de la Coupe du monde 2019 Josh Adams est aligné à l'aile, et que Liam Williams prend la place de Stuart Hogg à l'arrière.

Avant-match : Voici la composition des Lions britanniques et irlandais.

Le XV de départ : 15.Liam Williams ; 14. Josh Adams, 13. Robbie Henshaw, 12. Bundee Aki, 11. Duhan Van der Merwe ; 10. Dan Biggar, 9. Ali Price ; 7. Tom Curry, 8. Jack Conan, 6. Courtney Lawes ; 5. Alun Wyn Jones (cap.), 4. Maro Itoje ; 3. Tadhg Furlong, 2. Ken Owens, 1. Wyn Jones.

Les remplaçants : 16. Luke Cowan-Dickie, 17. Mako Vunipola, 18. Kyle Sinckler, 19. Adam Beard, 20. Sam Simmonds, 21. Conor Murray, 22. Finn Russell, 23. Elliot Daly.

Avant-match : Jacques Nienaber a procédé à trois changements dans son XV de départ. Faf de Klerk et Pieter-Steph du Toit ne figurent pas dans le groupe en raison de blessures. Ainsi, Cobus Reinach est le demi de mêlée titulaire. Franco Mostert glisse en troisième ligne et Lood de Jager prend sa place aux côtés d'Eben Etzebeth.

Avant-match : Voici la composition des Sud-Africains.

Le XV de départ : 15. Willie Le Roux ; 14. Cheslin Kolbe, 13. Lukhanyo Am, 12. Damian De Allende, 11. Makazole Mapimpi ; 10. Handrè Pollard, 9. Cobus Reinach ; 7. Franco Mostert, 8. Jasper Wiese, 6. Siya Kolisi (cap.) ; 5. Lood de Jager, 4. Eben Etzebeth ; 3. Frans Malherbe, 2. Bongi Mbonambi, 1. Steven Kitshoff.

Les remplaçants : 16. Malcolm Marx, 17. Trevor Nyakane, 18. Vincent Koch, 19. Marco van Staden, 20. Kwagga Smith, 21. Herschel Jantjies, 22. Morné Steyn, 23. Damian Willemse.

Avant-match : Le coup d'envoi de ce troisième et dernier match de la série de tests sera donné à 18 heures, au Cape Town Stadium. La rencontre sera arbitrée par le Français Mathieu Raynal.