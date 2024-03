Mathieu Raynal a cité ce match comme l'un des sommets de sa carrière d'arbitre international. Tentez donc de retrouver les compositions de la finale 2021 entre l'Afrique du Sud et les Lions britanniques et irlandais.

Mathieu Raynal a annoncé, ce mardi sur Rugbyrama, prendre sa retraite à l'issue de la saison. L'arbitre international a accepté également de parler de sa vision de cette fonction, et a évoqué ses meilleurs souvenirs. Et l'un des deux plus grands matchs qu'il ait arbitré, c'est cette finale de la tournée 2021 des Lions britanniques et irlandais chez les Springboks champions du monde deux ans auparavant. Tentez de retrouver les compositions d'équipe !

