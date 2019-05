Botica à Bordeaux, la liste du groupe des Bleuets... Retrouvez les 5 infos de ce lundi

Ben Botica officiellement à Bordeaux

L’UBB a officialisé la venue de l’ouvreur Ben Botica, une annonce qui était déjà dans les tuyaux depuis quelques semaines. Le joueur de 29 ans (1,78 pour 93 kg), avait reçu le prix du meilleur joueur de Top 14 pour la saison 2017-2018, avec son club actuel, l’US Oyonnax. Le Néo-Zélandais s’est donc engagé pour les deux prochaines saisons à Bordeaux.

8 champions du monde 2018 dans le groupe

Ils partiront à reconquête de leur titre dès le mardi 4 juin face aux Fidji. Pour défendre les couleurs de la France au championnat du Monde U20, Sébastien Piqueronies a annoncé un groupe de 28 joueurs. Parmi eux, huit joueurs présents sur la liste étaient déjà de l'épopée de l'an dernier, Joseph, Carbonel ou autre Geraci tenteront d'apporter leur expérience passée à ce groupe.

Le groupe au complet :

BARKA Rayne, BERIA Giorgi, BURIN Alex, CARBONEL Louis, COLY Léo, DE NARDI Alexandre, DELBOUIS Julien, DELORD Quentin, DUMORTIER Ethan, EGLAINE Eli,GERACI Killian, GROS Jean-Baptiste, HADDAD Matthias, AMONOU Thibault, HIRIGOYEN Mathieu, HOCQUET Loïc, JOSEPH Jordan, LACHAUD Théo, LEBEL Matthis MALLEZ Paul, MARAVAT Gauthier, PINTO Vincent, SMAÏLI Mathieu, TAOFIFENUA Donovan, VANVERBERGHE Florent, VINCENT Arthur, ZEGHDAR Antoine, ZEGUEUR Sacha.

Discovery et Lagardère s'intéressent au Tournoi

En plein débat sur le devenir du Tournoi des 6 nations et notamment la possibilité de voir une ligue mondiale remplacer la formule existante, de grands groupes privés commencent à se positionner pour d'hypothétiques investissements. Ainsi une information Midi Olympique nous apprend que Discovery ainsi que Lagardère seraient intéressés pour obtenir une part des revenus commerciaux du tournoi ou acquérir les droits télévisuels.

Les bleus avec le Japon, l'Ecosse et la Nouvelle-Zélande pour Paris Sevens

Têtes de série après la bonne opération le week-end dernier à Londres (une victoire contre les All Blacks et une demi-finale contre les USA), les Français à 7 se retrouvent donc huitièmes au classement mondial. La composition des poules pour le tournoi de Paris est connue : les Français héritent d'une poule ouverte. Ils retrouveront la Nouvelle-Zélande, l'Écosse et le Japon. L'objectif pour les Français lors de cette dernière étape sera de se préparer au mieux en vue du tournoi de qualification olympique européen qui se déroulera le 14 juillet à Colomiers.

Camara licencié par le Stade français

L'arrière international du Stade français Djibril Camara s'est vu remettre ce lundi en mains propres une lettre de licenciement pour faute grave. Il est mis à pied jusqu'à l'entretien préalable à son licenciement.

