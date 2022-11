Biggar à Toulon, le Stade français privé de Nemo Roelofse... Les 5 infos de ce vendredi

Le Midi Olympique en parlait il y a de ça une semaine, Dan Biggar, l'ouvreur Gallois, s'est officiellement engagé avec Toulon jusqu'à la fin de la saison. Avec 105 sélections sous les couleurs du XV du Poireau, le numéro 10 apportera toute son expérience à l'effectif varois et viendra concurrencer Ihaia West, seul demi d'ouverture de formation dans l'effectif varois. A 33 ans, l'habituel capitaine du Pays de Galles découvrira son cinquième club.

Alors que Nemo Roelofse devait débuter la rencontre ce samedi contre le Stade toulousain, le Sud-Africain sera finalement absent. Souffrant d'une hernie discale au niveau des cervicales, le pilier droit du Stade français pourrait être contrait de se faire opérer. Il manquerait alors plusieurs mois avec le club de la capitale.

A quelques heures du coup d'envoi face aux Wallabies, Antoine Dupont est revenu sur les enjeux de cette rencontre devant les journalistes. Conscient du défi qui attend les Bleus au Stade de France, le capitaine de l'équipe de France a également évoqué son rôle dans les vestiaires et l'engouement autour du Mondial 2023.

Pour leur début au sein de la première étape de la saion, à Hong-Kong, les Bleus n'ont pas fait de détail. Face à la Grande-Bretagne, les Bleus ont planté la bagatelle de six essais, dont un triplé d'Aaaron Grandidier, et se sont imposés 34-0. De quoi lancer la saison sur de bonnes bases.

Avec 67 points inscrits depuis le début du mois d'octobre, et des performances toutes plus étincelantes les unes que les autres, Thomas Ramos a logiquement été élu joueur du mois d'octobre en Top 14. Une distinction méritée, tant le polyvalent ouvreur et arrière du Stade toulousain a porté les siens lors des dernières rencontres. Auteur de trois essais, l'arrière de formation s'est également distingué dans le jeu courant, où ses qualités techniques et physiques lui ont permis de distiller d'excellents ballons à ses coéquipiers.