Coup dur pour le Stade français. Le pilier droit Nemo Roelofse, qui devait débuter la rencontre ce samedi contre le Stade toulousain, sera finalement absent. Le Sud-Africain qui souffrait depuis quelques temps des cervicales, a passé une IRM de contrôle. L’examen a révélé la présence d’une hernie cervicale et devra probablement se faire opérer.

A ce jour, la décision n’aurait pas été encore actée, seulement une éventuelle intervention chirurgicale serait synonyme d’une absence de plusieurs mois. Le club de la capitale se retrouverait alors avec un seul pilier droit opérationnel : Giorgi Melikidze. Aussi, il se pourrait que Moses Alo-Emile, auteur d’un très bon début de saison et habituellement positionné à gauche de la première ligne, dépanne durant quelques temps à droite. Et pour cause. Le joker médical de Paul Alo-Emile, toujours absent, le Sud-Africain Vincent Koch ne rejoindra ses nouveaux partenaires qu’à l’issue de la tournée internationale du mois de novembre.

Une mauvaise nouvelle pouvant en cacher d’autres. Le manager Gonzalo Quesada devra également se passer des services de Ryan Chapuis. Le troisième ligne, dont la présence était fortement pressentie face à Toulouse, s’est fait une déchirure à un mollet lors du dernier entraînement de jeudi. Enfin, le Stade français a appris mercredi soir que son talonneur Mickaël Ivaldi, lui aussi excellent depuis le début de saison, avait été suspendu une semaine par la commission de discipline de la LNR. Un autre coup dur à quelques heures de la rencontre face au Stade toulousain.