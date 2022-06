Baky écrit - La retraite du barbu

Dimanche soir, un peu avant 21 heures, dans la seule ville d’Île-de-France qui peut se targuer d’avoir un opéra hormis Paris, éructaient des centaines de personnes dans un stade. Exprimant ainsi un bonheur incroyable de voir les Noir et Bleu du Rugby Club Massy Essonne malmener les Jaune et Noir du Sporting Club Albigeois. Dans l’assistance, un échalas, flanqué d’un caméscope, vient de refermer le clapet de ce dernier pour la pénultième fois. Car s’il restera la finale, samedi à Blagnac, face aux violets de Soyaux-Angoulême, Daniel Cancalon vient de faire ses adieux au stade Jules Ladoumègue.

Dancan (prononcez Danecane) a gravité autour de l’équipe première de Massy pendant quinze ans. Quinze saisons qui l’ont vu être, entre autres, porteur d’eau, responsable du matériel, intendant, pour finir analyste vidéo club essonnien. Il aura su accrocher le bon wagon lorsque le train de la décortication arriva dans le rugby. C’est comme ça à Massy, on recycle les compétences.

Tech XV la plateforme vidéo à disposition des équipes n’a plus aucun secret pour lui.

Je le revois nous faire une formation express en début de saison. Quand Greg Coudol et moi rivalisions de questions plus stupides les unes que les autres pour faire perdurer une réunion qui nous gardait au chaud et retardait notre sortie sur le terrain ou pour faire perdre patience à Dancan

Toujours flanqué d’un regard mi-goguenard mi-timide, Dancan vous juge derrière ses lunettes qu’il aime poser à l’extrémité de son nez. Son regard passe ainsi par-dessus la monture de ses binocles et lui donne un air de professeur qui tance des élèves indisciplinés que nous somme.

L’heure de la retraite a sonné pour celui qui portait la barbe bien avant qu’elle ne soit remise au goût du jour par des hipsters en manque d’imagination. Il va pouvoir profiter de sa famille. Et de Lylian notamment, joueur passé par le club aussi. Que son père a rendu fier un bon nombre de fois en quinze ans.

Dancan n’ira plus se percher en haut de la tribune a la manière d’un héron cendré. Il ne se cachera plus derrière sa caméra. Il viendra en spectateur averti, soutenir Massy face à Oyonnax, Béziers ou Biarritz. Il claquera la bise à ses anciennes ouailles en lâchant son légendaire « ça va ma puce ? »

Et rien que pour lui, Massy aura à cœur de se maintenir.