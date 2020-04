Baisse record des salaires du rugby pro, Jordaan arrête à 28 ans... Les 5 infos de ce vendredi

39,5 % de baisse des salaires du rugby pro

La crise du Coronavirus n’épargne personne sur l’échiquier du sport professionnel et le monde du rugby est en train de se serrer la ceinture de façon drastique. En établissant une moyenne des coupes salariales envisagées dans les huit fédérations majeures du rugby mondial, les joueurs pros devraient voir leurs salaires réduits de 39,5%. Dans l’hémisphère Sud, la crise est extrêmement profonde qui touche les trois grandes nations majeures, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud. Alors que dans l’hémisphère Nord, s’en sort légèrement mieux avec un effort global moyen dépassant légèrement les 30 % de baisse.

Coronavirus : trois Gallois ont été contaminés

Le sélectionneur du XV du Poireau a annoncé que trois de ses joueurs avaient contracté le Covid-19. Wayn Pivac a raconté au média natal 1 News "que le virus se propage très rapidement au Pays de Galles". L'identité des joueurs contaminés, et aujourd'hui guéris, n'a pas été révélée.

Wayne Pivac, sélectionneur du pays de GallesIcon Sport

Clap de fin pour Paul Jordaan

Rongé par les blessures, le BabyBok et ancien élément clé du Stade rochelais a annoncé mettre un terme à sa carrière à seulement 28 ans. Il souhaite désormais se consacrer à la ferme de ses parents. "J'en ai fini. J'ai décidé qu'il était temps de raccrocher mes crampons et de commencer ma vie après le rugby. Quand vous êtes joueur, vous vivez dans une bulle et beaucoup de garçons en sortent trop tard. Je ne veux pas faire cette erreur. J’ai l’impression que c’était le bon moment, pour moi, pour quitter la scène du rugby et commencer ma vie d'après."

Kribache retourne à Bourgoin-Jallieu

Trois ans après avoir quitté le CS Bourgoin-Jallieu pour le Stade Montois, Mohamed Kribache va effectuer le chemin inverse. Selon nos informations, le talonneur de 31 ans devrait quitter les Landes cet été pour retourner au CSBJ, son club formateur. Kribache avait joué 15 rencontres (9 titularisations) parmi les 23 disputées cette année par Mont-de-Marsan en Pro D2.

Kribache retourne à Bourgoin-JallieuIcon Sport

Dan Carter vers la sortie ?

L'ancien ouvreur des All Blacks, aujourd'hui âgé de 38 ans (112 sélections chez les All Blacks) a fait ses adieux au championnat japonais professionnel, dont la fin de saison a été annulée, et annoncé qu'il avait disputé son dernier match avec son équipe des Kobelco Steelers sur son compte Instagram. "J'aurais aimé essayer d'aider ma famille des Kobelco Steelers à gagner une autre Top League et je suis dégoûté de ne pouvoir le faire." Une annonce qui laisse imaginer une fin de carrière définitive pour le double champion du monde passé par les Crusaders, Perpignan et le Racing 92.