Auradou et Darricarrère écartés, Béziers dément pour Tulou… Les 5 infos de ce dimanche ☕

David Auradou et David Darricarrère remerciés

Le président du club landais, Jean-Robert Cazeaux, aurait fait le choix, la semaine dernière, de se séparer de son duo d’entraîneurs pour la saison prochaine, après les résultats décevants des derniers mois. Deux noms, de l’effectif actuel, reviennent avec insistance depuis quelques jours pour leur succéder. À savoir ceux du troisième ligne Julien Tastet (33 ans) et de l’ouvreur Rémi Talès (35 ans).

Tulou n’a pas signé à Béziers

Alors que samedi était relayé, avec insistance, sur les réseaux sociaux que le troisième ligne de Castres Alex Tulou s’était engagé avec Béziers, le club a réagi dès dimanche à cette annonce, et l’a démenti. Si certains joueurs de Top 14 comme Camille Gérondeau (Castres), Camille Collet (Bayonne), Dominiko Waqaniburotu (Brive) et donc Alex Tulou ont été contactés pour palier au départ de Kelly Meafua à Montauban et à celui de Tyrone Viiga à Provence Rugby, aucun accord n’a été conclu. Le club précise, par ailleurs, que si annonces officielles devaient être faites, elles seraient communiqués au moment opportun par le club directement.

https://www.asbh.net/actu/744/dementi-de-signature-

Beaumont et Pichot à la lutte pour la présidence de World Rugby

Si les résultats officiels ne seront connus que le 12 mai prochain, certaines tendances commencent à se dégager concernant l’élection du nouveau président de World Rugby. C’est l’Anglais Bill Beaumont, briguant un ultime mandat, qui part légèrement favori, mais son challenger, l’actuel vice-président Agustin Pichot peut compter sur l’appui des grosses nations du Sud (Argentine, Nouvelle-Zélande, Australie et Afrique du Sud). D’autant plus que Beaumont a perdu, il y a peu, un soutien de poids en la personne de Francis Kean, notamment accusé d’homophobie, et qui est la cible d’une enquête lancée par l’instance internationale. Une chose est sûre, les "petites nations" auront un rôle crucial à jouer pour départager les deux hommes.

Une possible nouvelle compétition pour les clubs néo-zélandais

Les dirigeants néo-zélandais ont une idée pour reprendre la compétition, malgré le fait que le Super Rugby soit suspendu et que la tournée d’été des Blacks va être, sans improbable retournement de situation, annulée. Ils réfléchiraient à instaurer une compétition nationale mettant aux prises les cinq franchises du pays, évoluant dans le Super Rugby. À savoir les Crusaders, les Chiefs, les Highlanders, les Hurricanes et les Blues. Une dizaine de rencontres pourraient être au programme (matchs aller-retour), sans phases finales. Le premier serait donc titré. La compétition pourrait démarrer courant juin et s’étendre jusqu’en août.

Hooley aux Saracens, ça se précise

L’ex-ouvreur de Northampton et Exeter, Will Hooley (26 ans) qui évoluait depuis deux ans et demi du côté de Bedford devrait rejoindre les Saracens. L’international Américain (15 sélections) compensera le départ de Lozowski, mais aussi le prêt de Malins à Bristol. Il sera alors la doublure d’Owen Farrell. Le club situé dans la banlieue londonienne, relégué en D2, offrirait à celui qui a disputé le dernier mondial avec les Eagles un contrat de deux ans.