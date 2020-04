D'abord un fonds de solidarité qui vise à soutenir les très petites entreprises (TPE), dont le montant s'élève à 1500 euros pour le fonds de solidarité et 2000 euros pour l'Aide complémentaire réservée aux associations qui connaissent le plus de difficulté, qui s'adresse aux associations ayant un effectif inférieur ou égal à 10 salariés. Un dossier doit être rempli en ligne avant le 30 avril. Il existe aussi le PGE (prêt garanti par l'Etat). Les clubs peuvent en demander un à leur banque habituelle pour soutenir leur trésorerie. Enfin les Régions ont pris des mesures et environ un milliard d'euros ont été mobilisés à destination des acteurs économiques sur tous les territoires.