Alldritt Rochelais jusqu'en 2026, Bastareaud quitte Lyon...Les cinq infos de mercredi !

Lors d'une conférence de presse organisée ce mercredi, le président du Stade rochelais Vincent Merling a confirmé la prolongation de contrat de son troisième ligne et capitaine Grégory Alldritt (25 ans, 31 sélections). Déjà sous contrat jusqu'en juin 2023, il sera donc lié au club jusqu'en 2026, au moins.

Comme nous vous l'annoncions en fin de semaine dernière, l'international tricolore a paraphé un contrat de trois années supplémentaires, plus une en option. Cette nouvelle tombe quelques petits jours après le succès rochelais en finale de Champions Cup, face au Leinster à Marseille (24-21), dans lequel Alldritt a eu un rôle prépondérant.

Le trois-quarts centre ou numéro 8 Mathieu Bastareaud (33 ans, 54 capes) a annoncé ce mercredi qu'il quitterait le Lou à la fin de la saison. Éloigné des terrains depuis le mois de novembre dernier et une grave blessure aux deux genoux, "Basta" va donc prochainement dire au revoir au club lyonnais. Selon nos informations, son avenir devrait s'inscrire dans le Var, à Hyères ou à Toulon.

Alors qu'un transfert à l'étranger avait été évoqué le concernant, Yoann Maestri (34 ans) va finalement raccrocher les crampons. Dans un entretien accordé à nos confrères de l'Équipe, le deuxième ligne parisien a avoué que "c'est le moment d'arrêter". Double champion de France avec Toulouse, l'ancien capitaine du XV de France (75 sélections) va tirer sa révérence ce dimanche face à Brive.

La destination du champion du monde de Klerk est enfin connue ! Plusieurs mois après l'annonce de son départ des Sale Sharks, le Sud-Africain va mettre le cap sur le Japon, puisqu'il s'est engagé avec les Yokohama Canon Eagles. Un nouveau défi pour le demi de mêlée de 30 ans, qui s'apprête à rejoindre d'autres compatriotes, comme van Dyk, Kriel ou encore Marais.

L'équipe de France des moins de 20 ans pourra répéter ses gammes cet été ! En effet, World Rugby a officialisé ce mardi la création d'un "mini" Tournoi des 6 Nations. La Géorgie et l'Afrique du Sud viennent s'ajouter aux six sélections déjà présentes. Les huit équipe seront divisées en deux poules, la France sera avec l'Angleterre, l'Irlande et l'Afrique du Sud.

Le programme des Bleuets :

24 juin : France - Irlande

29 juin : France - Angleterre

5 juillet : France - Afrique-du-Sud

12 juillet : matchs de classement