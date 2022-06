Le programme des Bleuets va être corsé cet été ! Le jeunes tricolores, deuxièmes du dernier 6 Nations, vont être opposés à leurs homologues anglais, irlandais et sud-africains lors d'une compétition organisée par World Rugby, en remplacement du Mondial, annulé cette année et qui devrait vraisemblablement être de retour en 2023.

Huit sélections vont donc prendre part à cette compétition. Elles seront réparties en deux poules de quatre. D'un côté la France, l'Angleterre, l'Irlande et l'Afrique du Sud, de l'autre, l'Italie, la Géorgie, le pays de Galles et l'Écosse. À noter que les Italiens joueront à domicile puisque les rencontres se disputeront à Vérone et Trévise. Les deux premiers de chaque groupe se retrouveront pour la grande finale le 12 juillet prochain !

Le programme des Bleuets :

24 juin : France - Irlande

29 juin : France - Angleterre

5 juillet : France - Afrique-du-Sud

12 juillet : matchs de classement