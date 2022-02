Cyril Baille : 7,5/10

Égal à lui-même, il a affiché une grosse activité dans le jeu courant. De belles avancées ballon en mains : 21 mètres gagnés en première période avec seulement quatre ballons portés. A son actif, un défenseur battu et un "off-load". Quant à sa tenue de mêlée, elle a été parfaite de bout en bout. Remplacé par Gros à la 51e minute.

Julien Marchand : 7/10

Très bon dans le jeu au près, il s’est souvent proposé en premier attaquant. Avec une franche réussite. A chaque impact, il a avancé. Un défenseur battu et un "off-load" à son actif. Globalement, une performance positive. Malheureusement, il a été pénalisé à deux reprises. Remplacé par Mauvaka (58e).

Tournoi des 6 Nations 2022 - Julien Marchand (France) est plaqué par les ItaliensIcon Sport

Uini Atonio : 6/10

Il a apporté sa puissance, notamment en mêlée fermée où son impact a été considérable. Quelques bonnes charges mais pas toujours efficace sur les soutiens. Un exemple ? Il est en retard sur une charge de Grégory Alldritt, permettant le "contest" italien (11e) et amenant une pénalité contre les Bleus. Sanctionné à deux reprises : d’abord en mêlée (16e), ensuite pour avoir rampé avec le ballon au sol (25e). Remplacé par Bamba à la 51e minute.

Cameron Woki : 6/10

Une première mi-temps relativement timide dans un laps de temps où il y a eu beaucoup de combat. Il s’est montré plus à son aise en seconde période avec une belle activité dans le déplacement. Il n’a pas rechigné à la tâche en défense avec huit plaquages à son crédit pour un seul raté. A son débit, il a été pénalisé pour hors-jeu de ligne (30e) et une seconde fois en deuxième mi-temps.

Paul Willemse : 7/10

Son premier plaquage (3e) d’entrée a donné le ton de sa performance globale en défense. Meilleur plaqueur français de la première mi-temps avec 7 plaquages, il a toujours été efficace et propre dans la zone de combat au sol, ici même où l’on attend de lui un abattage considérable. Aucune pénalité sifflée contre lui. Remplacé par Romain Taofifenua (56e).

Anthony Jelonch : 6/10

Opportuniste, il a remis le XV de France, alors mené au score, dans le droit chemin avec une interception opportuniste synonyme du premier essai tricolore (27e). Toujours beaucoup de férocité dans ses charges. Un contre-ruck efficace en début de match (2e), mais une pénalité sifflée contre lui en suivant (3e) pour hors-jeu en raison d’une montée trop rapide. Un en-avant dans les 22 italiens (22e).

Tournoi des 6 Nations 2022 - Anthony Jelonch (France) contre l'ItalieIcon Sport

Dylan Cretin : 5/10

Peu d’apport dans la densité physique. Il a même souffert parfois à l’impact.

Il a évidemment été une des rampes de lancement majeures dans le secteur de la touche. Il s’est même permis de voler un ballon à l’alignement italien, avec une prise à deux mains (55e). Mais globalement, il est peut-être le joueur qui a apporté le moins de satisfaction dans cette rencontre.

Grégory Alldritt : 6,5/10

Il a été décisif sur l'un des deux essais de Gabin Villière. Sur un ruck, il ramasse le ballon et réussit à passer les bras malgré les deux défenseurs italiens sur le râble. Au bout de l’action, l’ailier français réalise le doublé (49e). Le troisième ligne centre a également eu un belle activité défensive. Meilleur défenseur du XV de France sur cette rencontre avec 13 plaquages, pour seulement deux ratés.

Antoine Dupont : 6/10

Encore en manque de rythme, ce qui explique qu’il soit demeuré plus timide dans le premier acte, il a alterné le chaud et le froid. Il a notamment effectué plusieurs jeux au pied trop longs, dont un (38e) sur une occasion d’essai où il aurait dû mieux faire. Mais Dupont reste Dupont. Sa décision audacieuse de prendre une pénaltouche a accouché d’un essai avant la pause par exemple. Agressif en défense, il a déployé beaucoup d'énergie dans le second acte et il est parfaitement intervenu pour envoyer Penaud à l’essai (68e). Remplacé par Lucu (70e).

Romain Ntamack : 6,5/10

Dans l’ensemble, il s’est montré plutôt sobre et s’est d'ailleurs évertué à faire jouer autour de lui. Mais il a surtout été décisif juste avant la pause avec une superbe passe sur un pas qui a créé le décalage sur l’essai de Villière. Il aurait même pu délivrer une offrande au pied pour Penaud (61e). Parfois visé par les attaquants adverses, il n’a raté aucun de ses dix plaquages et a réussi son seul coup de pied tenté. Une partition globalement positive.

Tournoi des 6 Nations 2022- Romain Ntamack (France) contre l'ItalieIcon Sport

Gabin Villière : 8/10

Il est incontestablement un des hommes du match. Mis en confiance par une bonne réception sous pression (9e), il a surtout inscrit un triplé. D’abord un essai en coin de pur ailier, puis un autre en gagnant son duel avec le dernier défenseur (49e), et enfin une ultime accélération à la dernière seconde. Il est un redoutable finisseur. Malgré une faute évitable (23e) ou une mauvaise passe en touche (52e), il a encore marqué des points.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Gabin Villière (France) qui inscrit un essai contre l'ItalieIcon Sport

Jonathan Danty : 6,5/10

D’abord utilisé en point de fixation en début de match, il a par la suite alterné avec du jeu au pied ou quelques passes, dont une magnifique dans son dos sur le premier essai de Villière. Il est revenu dans son registre à la 43e minute en pénétrant dans la muraille italienne pour échouer à quelques centimètres de l’en-but. Une rencontre sérieuse. Remplacé par Yoram Moefana (58e), qui s’est mis en évidence en créant le décalage sur l’essai de Penaud (68e).

Gaël Fickou : 6/10

Sur le plan offensif, il a été moins en vue que son partenaire du centre. Mais le Racingman a toujours joué juste, en se contentant souvent de fixer les Transalpins. Son jeu au pied bien senti mais un peu long en début de rencontre (8e) aurait mérité un autre sort. En revanche, il a comme à son habitude été intraitable en défense, avec dix plaquages réussis, et a assumé son rôle de leader dans ce secteur.

Damian Penaud : 7,5/10

Il fut encore actif, se proposant aux quatre coins du terrain et étant parfois utilisé en premier attaquant derrière les mêlées françaises, où son impact est précieux. Et le meilleur marqueur de l'ère Galthié a connu sa réussite habituelle, avec un essai sur lequel il intervient déjà au départ (68e). Sa passe sur un pas - sur le premier essai de Villière - est aussi un modèle du genre. Ce garçon reste un danger permanent.

Damian Penaud - Xv de FranceIcon Sport

Melvyn Jaminet : 6/10

Dans son match avec une belle réception (3e), il a été propre et a souvent soulagé les siens grâce à son jeu au pied. Il aurait même dû trouver un magnifique 50-22, finalement annihilé par une faute de Villière (22e). S’il est fautif sur l’essai italien, en commettant un en-avant sous un ballon haut, et s’il fut en-dessous de ses standards face aux poteaux (3/5), il a continué à prendre ses responsabilités avec à-propos. Remplacé par Ramos (75e).