Avant ce Tournoi des 6 Nations, l’ailier de Toulon Gabin Villière s’en excusait presque : "Je suis conscient d’être atypique et ça me va bien. Je sais bien que je ne suis pas le meilleur marqueur du championnat et je ne mets pas des "cad-deb" à tous les matchs." C’était son analyse, ce vendredi, dans les colonnes de Midi Olympique. Gabin Villière a donc menti et les Bleus l’en remercient.

En effet, l’ancien septiste a réussi un triplé face à l’Italie, avec notamment un petit bijou en plat principal puisque, au soutien du percutant Grégory Alldritt, l’ailier du XV de France s’est joué des derniers défenseurs transalpins avec un numéro de funambule et un "cad-deb" sorti de nulle part. Un essai de soliste et deux autres où l’ailier a parfaitement joué son rôle de finisseur, pointant en coin sur deux situations où le décalage était fait avant que la balle ne lui parvienne.

C’était certes moins spectaculaire, mais ce triplé est venu récompensé toute l’énergie dépensée par le Toulonnais, véritable électron libre dans cette ligne d’attaque tricolore, capable d’initier un contre ruck gagnant en début de seconde période ou de venir porter le soutien au centre du terrain. "Sur l’engagement et le combat, on ne peut rien me reprocher, se défendait-il avant la rencontre. J’essaye d’apporter à l’équipe en amenant mes propres qualités. Je sais que l’on considère que le travail numéro un d’un ailier est de finir les coups et je ne le néglige pas. J’ai aussi envie de marquer. C’est important pour le collectif que je remplisse cette partie du boulot."

Des déclarations quasiment prémonitoires quarante-huit heures avant de réaliser un triplé. Certains pourraient chercher à dévaloriser cette performance en raison de l’adversaire. Il ne faut pas oublier que les conditions ne jouaient pas en faveur des ailiers et que les Français ne se sont pas lancés dans une orgie de jeu.

Il convient surtout de ne pas oublier qu’il fallait remonter à 2008 pour trouver un triplé tricolore dans le Tournoi des 6 Nations. C’était le Toulousain Vincent Clerc qui avait réussi cet exploit face à l’Irlande. Un adversaire qui vient à Paris samedi prochain. Gabin Villière sera aussi de la partie.