Comment sentez-vous votre groupe à quelques jours de retrouver le Tournoi ?

Déjà, on a un calendrier qui nous a donné la possibilité d'avoir la semaine dernière plus légère. Tout le monde a pu rentrer chez soi pour se ressourcer après quinze jours relativement éprouvants. On a retrouvé une équipe enthousiaste qui prend du plaisir sur le terrain. Et comme depuis le début de notre mandat, les joueurs ont très faim, ont envie de s'entraîner, d'être présents sur le terrain et de vivre comme un groupe. L'équipe a aussi envie de confronter l’Écosse qui nous tient en échec dans le Tournoi des 6 Nations.

Les derniers résultats contre l’Écosse sont-ils une motivation supplémentaire ?

Oui, ça donne toujours envie. L’Écosse est une grande équipe et ça fait très longtemps qu'on se heurte à cette équipe-là. Nous n'avons vraiment pas eu de réussite contre les Ecossais. Et ils vont être chez eux en position de force. À nous de trouver les arguments pour lutter contre eux. Ils ont fait preuve d'énormément de caractère l'année passée pour venir gagner chez nous.

Quels secteurs avez-vous pointé pour cela ?

Depuis des années maintenant, l’Écosse est une équipe très physique, qui joue énormément. Dans le jeu, elle est très performante dans tous les secteurs. Bien évidemment sur les rucks, mais elle a su aussi trouver des solutions pour créer les turnovers et marquer contre nous. Souvenez-vous de l'essai qu'on encaisse à la dernière minute du dernier match du Tournoi l'année dernière. L'équipe fait preuve d'énormément de caractère et va au bout de ses actions. Arriver à finir ce type d'action à la 80e ou à la 82e, c'est faire preuve de caractère.

Est-ce donc plus que jamais une équipe à craindre ?

Je sais qu'elle s'est renforcée car j'ai entraîné et j'ai passé un peu de temps avec AB Zondagh, qui aujourd'hui l'un des entraîneurs en Écosse. Je connais son caractère et je sais ce qu'il a pu apporter à son équipe. Je m'attends donc à un gros challenge samedi prochain.