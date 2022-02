Après un tel festival irlandais, plus d’une douzaine de joueurs irlandais auraient mérité la citation. Mais nous avons été bluffés par la performance de Tadhg Beirne, le deuxième ligne du Munster. Quel travail, quelle moisson en touche, et quelle activité dans le registre évidemment du joueur de devoir. Il fut même l’auteur de la dernière percée irlandaise, qui échoua à quelques mètres de la ligne adverse. À quelques foulées près, il aurait scellé brillamment cet après-midi de lumière pour le XV du Trèfle. C’est aussi la preuve que son entraîneur lui a fait confiance pendant 80 minutes.

A un poste aussi aride, il est difficile de résumer sa partie à des actions d'éclat, mais on se contentera de détailler sa feuille de statistiques : treize fois, il a porté le ballon, il a gagné 67 mètres à la course et il a fait sept passes. Les deux ou trois pénalités obtenues par mêlée verte doivent sans doute beaucoup à ses qualités de pousseur. Mais on garde en mémoire son intervention pour créeer la dernière brèche sur le deuxième essai magnifique d'Andrew Conway.

Tout un symbole

Pour être honnête, il faut aussi préciser qu’il fut aussi l’auteur de la passe hasardeuse qui "offrit" le seul essai gallois à Balsham. Mais Beirne a largement remboursé cette petite bévue, par ce mélange d’endurance et de capacité d'accélération qui caractérise les deuxième ligne modernes. On comprend avec le recul pourquoi il fut du voyage des Lions l’été dernier. Il a même joué les deux premiers tests.

Tadhg Beirne est aussi un symbole de la richesse extrême de ce rugby irlandais. Originaire de Dublin, il n’a pu trouver sa place au Leinster, il n’eut droit qu’à des matchs en équipe réserve ou presque (quatre apparitions avec les pros). Il dut s’exiler au pays de Galles, chez les Scarlets où il explosa en 2016-17. La fédération irlandaise le rapatria vite fait en 2017 sous le maillot du Munster. En été 2018, il fut enfin appelé en sélection à 26 ans. Il n’a plus quitté le groupe malgré la concurrence féroce.