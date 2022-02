Le match : les entames et la réussite étaient bleues

Le XV de France en a pris l'habitude ces derniers temps lors des gros matchs. Contre la Nouvelle-Zélande, l'Irlande et maintenant face à l'Écosse, les Tricolores ont profité des toutes premières minutes du match pour faire la différence. Entreprenants, les Bleus ont trouvé la faille dans la défense du XV du Chardon dès la 8e minute, après une superbe relance. Cinq minutes plus tard, c'était au tour de Moefana de se retrouver en terre promise, récompensant l'entame bleue.

Et contrairement aux duels contre les Blacks et les Irlandais, les hommes de Fabien Galthié ont aussi brillé lors de leur entame de second acte. Avec de la réussite, Danty héritait d'un rebond favorable pour filer à dame. Cette réussite, symbole d'ailleurs des Français dans cette rencontre, où tout a semblé leur sourire. Au final, la deuxième mi-temps était de grande qualité de la part des Bleus, et le score était lourd.

Le tournant : Harris, pourquoi cette sautée ?

Avant de prendre le large, le XV de France a aussi connu un passage à vide. Ou plutôt une réaction d'orgueil des Écossais, dans un Murrayfield survolté. Menés 3-12, les défenseurs du Chardon marquaient d'abord un essai par l'intermédiaire du très prometteur Rory Darge, avant de poursuivre leur remontée. Juste avant la mi-temps, Van Der Merwe initiait une relance depuis ses 22 mètres et transperçait le premier rideau défensif. En bout de course, il croisait magnifiquement avec Chris Harris, lequel bénéficiait d'une situation plus que favorable dans les 22 mètres bleus.

Tournoi des 6 Nations 2022 - Duhan van der Merwe (Écosse) face au XV de FranceIcon Sport

Ayant plusieurs solutions à ses côtés, le centre prenait pourtant une décision incompréhensible, en tentant une passe sautée difficile vers son capitaine Stuart Hogg. Mal réalisée, la passe d'Harris arrivait un mètre devant Hogg, qui ne pouvait s'en saisir correctement et commettait un en-avant, alors qu'il n'y avait aucun défenseur français. Cette action gâchée dans une situation où l'essai semblait tout fait, est à coup sûr le tournant du match, et faisait mal aux Écossais, qui ont derrière lâché le match.

L'essai : quelle relance des Bleus !

Alors qu'ils mettaient la pression sur la défense écossaise dans les premières minutes, les Français ne trouvaient pas encore la faille. Après une chandelle de Jaminet, Russell jouait un jeu au pied judicieux dans l'axe du terrain, où les Tricolores n'étaient pas forcément replacés. Avec le rebond, la balle n'était pas simple à cueillir, mais Antoine Dupont surgissait pour la ramasser et entamer une relance.

Deux cadrages débordements plus tard, le meilleur joueur du monde défiait physiquement Stuart Hogg et continuait d'avancer jusqu'aux 22 mètres écossais. Le ballon sortait très rapidement pour Cyril Baille, arrivé lancé, qui progressait également. Nouvelle libération très propre et rapide de Fickou, lequel donnait à Marchand sur les cinq mètres. Le talonneur, auteur d'un très gros match, servait Paul Willemse dans sa chute pour un essai qui symbolisait parfaitement le "french flair". Superbe.

Le couac à rectifier : les réceptions sous ballons hauts, encore et toujours

Allez, même si la performance est magnifique, il faut toujours trouver des axes d'améliorations. Pour les Bleus, il est simple : les réceptions de coup d'envoi et les réceptions sous les ballons hauts. Comme déjà vu face à l'Irlande, où Melvyn Jaminet a été quelques fois en difficulté et où Hansen a inscrit un essai en récupérant un ballon en l'air sur un renvoi, les Bleus ont eu des petits couacs dans ce domaine. Sur le coup d'envoi écossais après le premier essai des Bleus, Graham récupérait le ballon en l'air, ce qui permettait à son équipe d'obtenir une pénalité et de marquer ses premiers points du match.

Après l'essai de Moefana, rebelote. Une approximation sur la réception du coup de pied de Russell et un dégagement dans la panique pour les hommes de Galthié. Enfin, à la 26e minute, van der Merwe était sous un nouveau ballon-haut dans la défense française. Ce qui n'était pas sans conséquence puisque l'action amenait une succession de pénalités et, au final, l'essai de Darge. Même s'il n'y avait finalement pas d'impact sur le résultat final, il semble que ces phases de jeux doivent encore être travaillées.

La question : êtes-vous surpris par le résultat final ?

On s'attendait à un match étriqué à Murrayfield, à un piège. Mais au final, grâce à une superbe deuxième période, les Bleus ont inscrit 36 points sur la tête d'Écossais impuissants. Irrésistibles, les Français nous presque surpris, en dominant autant leur sujet. Et vous, êtes-vous surpris par le résultat final, qui est de 17-36 ?